Sayas dice que el PP está "dispuesto" a concurrir a las elecciones con UPN y descarta un acuerdo electoral con Vox

Archivo - Sergio Sayas, presidente de la gestora del PP de Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado este martes que en su formación están "dispuestos a concurrir a las elecciones con UPN, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ese pacto se produzca", si bien con Vox "podemos tener un acuerdo postelectoral", pero no una alianza electoral.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, un día después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, Sayas ha manifestado que "en un momento en el que los ciudadanos nos están demandando unidad, los responsables políticos tenemos la obligación" de ofrecer esa unidad.

Preguntado por una posible alianza electoral con Vox, ha respondido que "las posiciones no tienen nada que ver, nosotros podemos tener un acuerdo postelectoral de Gobierno con Vox, pero no una alianza electoral".

"Evidentemente, el modelo que tiene Vox respecto a Navarra es distinto al que tienen el Partido Popular y UPN. Eso nos puede permitir pactar unas líneas de un gobierno, pero no un acuerdo electoral. Sin embargo, con UPN podemos tener, sin ningún tipo de problema, un acuerdo electoral", ha subrayado.

(Seguirá ampliación)