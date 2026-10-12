Sayas muestra la "total voluntad" del PP por alcanzar un acuerdo con UPN para las generales

Archivo - El presidente de la comisón gestora del PPN, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado este lunes que el Partido Popular tiene "la total voluntad" de alcanzar un acuerdo con UPN para concurrir juntos a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"El Partido Popular está haciendo todo lo posible para que ese acuerdo se produzca. Nosotros tenemos la total voluntad de que haya un acuerdo entre el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro para concurrir juntos a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre", ha inficado Sayas en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto de la Guardia Civil de Navarra con motivo de la celebración del 12 de octubre.

Sayas ha dicho que hay conversaciones entre los dos partidos pero ha afirmado que "las negociaciones se cuentan cuando acaban". "Yo creo que será posible y tenemos toda la confianza en que eso se podrá materializar -un acuerdo-", ha indicado.

El dirigente 'popular' no ha ofrecido más detalles para "proteger" las negociaciones.