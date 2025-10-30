Sayas (PP) acusa a EH Bildu de "ser cómplice de la corrupción de Cerdán"

Archivo - El diputado del PP, Sergio Sayas, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular por Navarra, Sergio Sayas, ha acusado a EH Bildu de ser "cómplice de la corrupción de Santos Cerdán" tras escuchar la intervención del presidente Pedro Sánchez en el Senado ante las preguntas del senador de la formación abertzale.

En una nota de prensa, Sayas ha respondido a las afirmaciones del senador de EH Bildu, que ha calificado a Cerdán de "víctima del Estado" por su relación con la izquierda abertzale. "Las mafias se protegen. Un partido que lleva terroristas en sus listas no se escandaliza porque su socio lleve corruptos", ha afirmado el diputado navarro.

El dirigente 'popular' ha asegurado que la comisión del Senado "está sirviendo para demostrar que Sánchez no quiere responder preguntas concretas, porque evidentemente lo sabía todo y lo tapó". En su opinión, "la relación clientelar entre Sánchez y Bildu es evidente: no tendrían poder el uno sin el otro; se protegen porque se necesitan".

En referencia a la intervención de la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, Sayas ha afirmado que "ha actuado como la portavoz más fiel del sanchismo". A su juicio, "su intervención condescendiente pone la alfombra a Sánchez". "Es normal que no quiera destapar la corrupción del presidente porque protege los contratos que su propio Gobierno dio a la trama", ha añadido.

Además, Sayas ha acusado al presidente del Gobierno de "mentir descaradamente" en la comisión de investigación al afirmar que la Oficina Anticorrupción no vio ilegalidades en la adjudicación de Belate. "La verdad es que tanto la Oficina Anticorrupción como la Cámara de Comptos sí vieron ilegalidades en la adjudicación de esta obra, hasta tal punto que la oficina recoge en su informe que la adjudicación 'debía ser nula de pleno derecho", ha señalado el diputado del PP.