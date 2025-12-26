Sayas (PPN) asegura que 2026 va a ser el año que "ponga fin al Gobierno de Pedro Sánchez"

Los diputados del PP Sergio Sayas y Carlos García Adanero. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del Partido Popular Sergio Sayas ha realizado este viernes un balance político "desolador" del año 2025, que "ha sido el año en el que ha aflorado la corrupción socialista", y ha vaticinado que el 2026 será el año que "ponga fin al Gobierno de Pedro Sánchez".

Sayas, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado del también diputado Carlos García Adanero, ha afirmado que "la palabra corrupción, la degradación institucional, el deterioro de los servicios y el ninguneo hacia Navarra" han marcado el 2025 en la Comunidad foral. Ha destacado que el "claro protagonista" del año ha sido el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha calificado como "el factótum del socialismo navarro" que ha llevado "la corrupción a las entrañas" de los Ejecutivos central y foral.

Sergio Sayas ha asegurado que la presidenta María Chivite y la ministra y nueva portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, "están contaminadas por la corrupción de Cerdán". "Chivite, porque su Gobierno ha dado decenas de millones en adjudicaciones a la trama de Santos Cerdán y le ha abierto la puerta a la contratación pública" al participar en reuniones "donde se habló de obra pública" sin que formara parte del Ejecutivo navarro", ha asegurado.

En cuanto a Elma Saiz, Sayas ha afirmado que fue consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, como tal, fue "máxima responsable" de la cláusula en los Presupuestos "para que una persona de más de 70 años -en referencia a Jesús Polo-, que debería haberse jubilado, acabara presidienco la mesa de contratación" de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Una obra que fue adjudicada en un proceso "lleno de irregularidades" que, según la Oficina Anticorrupción de Navarra, "debería ser nulo", ha señalado Sayas.

En cuanto a las inversiones en la Comunidad foral, el diputado navarro ha afirmado que "el ninguneo y falta de apoyo a Navarra" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido clamoroso". Así, ha criticado que el tren de alta velocidad "sigue el ritmo del tren de la bruja" y "seguimos sin saber" por dónde será la conexión con la Y Vasca ni "qué va a pasar con el bucle de Pamplona". Por otro lado, ha acusado a los socios del Gobierno de Navarra de seguir una "estrategia" para "paralizar" el Canal de Navarra y ha exigido que se impulse la segunda fase "en su totalidad".

Asimismo, ha destacado que "necesitamos mayor capacidad eléctrica para nuestras empresas, industria y para generar empleo" y ha reprochado que "nos sentimos ninguneados" por parte del Gobierno de España en una "cuestión vital".

Sergio Sayas ha afirmado que la situación es "insostenible" porque Pedro Sánchez "tiene imputado a todo su entorno personal y político, es incapaz de aprobar los Presupuestos y tiene más imputados en las filas socialistas que leyes es capaz de aprobar en el Congreso". Ha indicado que Sánchez "es incapaz de entender lo que está pasando en la realidad" pero "sus socios ya empiezan a entenderlo y ya empiezan a separarse" del presidente.

Una situación, ha aseverado, que "va a ocurrir en Navarra" porque "ese batacazo que se da todo aquel que se acerca al 'sanchismo' lo van a vivir los socios de Chivite en el momento que haya una convocatoria electoral en Navarra".

Frente a esta situación, ha señalado que las prioridades del PPN el año que viene serán "seguir combatiendo la corrupción socialista" y hacer "todo lo posible para que el PSOE salga del Gobierno y Navarra empiece una etapa lejos de la corrupción". También centrará su actividad política en la lucha contra el incremento de la criminalidad, "un 33%" desde que Chivite es presidenta; en los precios, porque "las familias no pueden llegar a fin de mes" mientras la Hacienda Foral recauda un 7% más "a base de un sablazo de impuestos"; en la vivienda, y en la sanidad, "que el Gobierno se esta cargando".

Por su parte, Carlos García Adanero ha advertido de que "vivimos en una anormalidad democrática, con un Gobierno sin presupuestos ni apoyos parlamentarios, que no se somete a una cuestión de confinaza y tampoco llama a los ciudadanos a las urnas". Ha criticado que Sánchez ha optado por "hacerse fuerte en la Moncloa para evitar las consecuencias que pueda tener a nivel jurídico" cuando deje de ser presidente.

Ha opinado que los socios de Sánchez le siguen apoyando a pesar de esta situación por el "chollo que tienen", en especial EH Bildu, porque "sacan mucho más de lo que habrían sacado con un PSOE fuerte". En este sentido, ha asegurado que la formación abertzale se va a "aprovechar de la debilidad socialista desde el punto de vista electoral" ya que "va a atraer" parte del voto del PSOE.

Adanero, que también es concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, ha criticado que EH Bildu "campa a sus anchas" en la ciudad y "no tiene contrapeso porque el PSN le ha dado los votos gratis". No obstante, ha resaltado que "hay esperanza" y ha confiado que, cuando haya elecciones, "se dé un vuelco a la política navarra, sobre todo en Pamplona".

AGRESIÓN SEXUAL EN LA CARPA

Por otro lado, preguntado por los periodistas, Adanero ha considerado "lamentable" que el gobierno municipal de Pamplona haya solicitado su dimisión y la de la portavoz de UPN, Cristina Ibarrola, acusándoles de "mentiras y falsedades" sobre la agresión sexual cometida en el entorno de la carpa universitaria.

"Están pidiendo la dimisión de los dos cabezas de lista de la oposición, por lo tanto en el fondo lo que están diciendo es que lo que quieren es un gobierno sin oposición", ha manifestado. "Ya lo pretendían antes de otras formas" porque "siempre les ha molestado la discrepancia de cualquiera", ha remarcado. Ha criticado que Geroa Bai y Contigo-Zurekin se hayan sumado a esta petición de dimisión, si bien ha considerado que "pintan bastante poco" en el Consistorio y les ha vaticinado un "fracaso electoral". Igualmente, ha censurado que el PSN "entre al juego".

"Sobre el tema en concreto ya habrá tiempo de hablar claramente qué se hizo y qué no se hizo, qué información ocultaron y cómo han jugado con una situación absolutamente lamentable", ha reprochado. Al respecto, ha asegurado que, "sabiendo que hay un asentamiento" de personas sin hogar cerca "se puso en riesgo a muchísimos miles de jóvenes que acuden cada año a la carpa". Asimismo, ha considerado que "la seguridad debería estar más que garantizada" y, en este caso, "no se hizo".