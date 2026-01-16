Sayas (PPN) dice que Chivite agotará la legislatura pero "será la última" porque "los navarros la pondrán en la calle"

El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPN y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha opinado que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, agotará la actual legislatura pero ha asegurado que "será su última" porque, aunque "no se quiere ir del Gobierno, los navarros la pondrán en la calle".

En una rueda de prensa en la sede del partido en Pamplona, Sayas ha afirmado que Chivite agotará la legislatura "porque no tiene ningún escrúpulo político, no le importan para nada ni los servicios públicos que tiene claramente deteriorados, ni la ética pública". Además, ha considerado que los "cambios cosméticos" en el seno del Ejecutivo demuestran que "está dispuesta a resistir como sea".

El dirigente 'popular' ha destacado que "la culpa de resistir como sea" es también de sus socios, en referencia a Geroa Bai y EH Bildu, que "se llenan la boca hablando de transparencia y de limpieza, pero que luego sostienen a un Gobierno como el de Chivite". Ha asegurado que "la protegen porque ellos también han adjudicado obras a las empresas de la trama corrupta" relacionada con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Sergio Sayas ha valorado que los socios del Gobierno de Navarra pidieran este jueves en el Parlamento "medidas que luchen contra la corrupción", pero "lo que queremos son dimisiones, porque las medidas no pueden paliar la ausencia de responsabilidades políticas", empezando, ha dicho, por la presidenta Chivite, "porque en su Gobierno se han adjudicado más de 100 millones en contratos a empresas vinculadas a la trama de Santos Cerdán".

En este sentido, ha explicado que se ha cumplido el plazo para que se remita al PP la información sobre las reuniones del Gobierno de Navarra y distintos ministerios en las que participó Cerdán, sin que se haya entregado la documentación. Ha anunciado que su partido pedirá amparo a la presidenta del Congreso de los Diputados y, si no, "iremos a los tribunales".

Por otro lado, Sayas ha destacado que "hay un juzgado en Navarra que está investigando cuatro contratos vinculados a Sendaviva" y "hay un juez que está investigando" lo que la Guardia Civil "dijo que creía que era importante investigar". Así, ha recordado que la UCO "pedía al juez que investigase Belate" y ha dicho a Chivite que "no esté tan segura" de que no vaya a haber imputados en el seno de su Gobierno cuando "se abra el melón" de esta obra.

Por otro lado, Sayas ha destacado que Chivite se reunió con el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, para hablar sobre las obras del Archivo de Navarra y que su actual vicepresidente primero, Javier Remírez, "aceptó el recurso de alzada de la empresa para ampliar los plazos de ejecución de la obra". Y se ha preguntado si esta ampliación "se hizo después de la reunión con Alonso" y si "la vuelta de Remírez -al Gobierno- tiene que ver con las obras del Archivo".

Sobre esta cuestión, ha llamado la atención ante el hecho de que el Ejecutivo foral haya enviado todos los expedientes completos de las obras adjudicadas a Servinabar, excepto el del Archivo. "¿Qué tienen que ocultar?", se ha preguntado, para reclamar que se remita esta semana el expediente.

LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN NAVARRA, UN "DRAMA"

El secretario general del PPN también se ha referido a la situación de la vivienda en Navarra, que ha calificado de "drama" y que ha atribuido a las políticas del Gobierno foral, que "hacen que, particularmente para los jóvenes, acceder a una vivienda sea misión imposible".

Sayas ha considerado que en este ámbito existen tres problemas. Por un lado, que "no se está construyendo vivienda". Según ha apuntado, en 2011 "se hacían 4.644 viviendas" y, actualmente, "la mitad para una demanda de población que es superior a la que había en 2011". En cuanto a la vivienda protegida, ha afirmado que en 2011 "se cubría el 95,4% de la demanda" y ahora se "están haciendo 470 viviendas protegidas al año". A este ritmo, ha calculado que se necesitarían "50 años" para cubrir la demanda.

Otro de los problemas, ha dicho, es la fiscalidad, con un impuesto de transmisiones patrimoniales del 6%, cuando "la inmensa mayoría de las comunidades" lo tiene en el 4%.

A todo ello ha sumado una ley en Navarra "intervencionista y sectaria" que está siendo "contraproducente para solucionar los problemas de la vivienda". Al respecto, ha resaltado que en julio, cuando se aprobó la ley, las ventas de vivienda aumentaron un 21,5%, según el Colegio de Notariado. Un dato que demuestra, ha asegurado, que "quienes estaban dedicando su piso al alquiler lo están vendiendo" porque "no están dispuestos a alquilar" bajo las condiciones que marca la ley. Igualmente, ha señalado que Navarra "es la comunidad donde más a subido el alquiler" en diciembre, un 17% en términos intermensuales y un 6% interanual.

Sergio Sayas ha explicado que el PPN tiene un plan "listo para poner en marcha" cuando su partido llegue al Gobierno de Navarra que pasa, por un lado, por crear la figura del 'proyecto residencial estratégico', bajo el cual los desarrollos urbanístico pasarán a realizarse "de 10 a 4 años por una reducción de las trabajas administrativas". Por otro lado, las licencias y los informes obligatorios se concederán en un plazo de tres meses y el silencio administrativo "será positivo".

Otra medida será una reforma fiscal por la que los jóvenes el primer año de su vida laboral no pagarán el IRPF, el segundo será "un 75% menos de lo que les hubiera correspondido", el tercero "un 50% menos" y el cuarto "un 25% menos". Un dinero que podrán utilizar en una entrada para una vivienda, ha señalado. Asimismo, las donaciones entre familiares de primer y segundo grado no tributarán "siempre y cuando la cantidad se destine a la compra o alquiler de una vivienda" y los impuestos patrimoniales pasarán al 4% y se podrán pagar a plazos.

Además, Sayas ha destacado que, cuando el PP llegue a los gobiernos de Navarra y España, derogará la ley foral de Vivienda y, a en el ámbito nacional, impulsará una "ley antiocupación" por la cual "los 'okupas' saldrán de las viviendas en menos de 24 horas".