El sector de espectáculos y eventos anuncia dos nuevas jornadas de huelga en Euskadi y Navarra el 26 y 27 de noviembre

Rueda de prensa de LAB - LAB

PAMPLONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB, que cuenta con el 100% de la representación del sector de espectáculos y eventos en Navarra, ha convocado junto con otras organizaciones sindicales de Euskadi -TEKNIKARIOK, ESK, ELA, CCOO, UGT y CNT- dos nuevas jornadas de huelga, los días 26 y 27 de noviembre, para reclamar "el desbloqueo de las negociaciones y la firma del primer convenio colectivo del sector".

Según han informado desde LAB en un comunicado, la convocatoria conjunta "responde a una reivindicación compartida en ambos territorios: avanzar hacia la regulación de un sector precarizado". El sindicato ha criticado que, "pese a que en ambos territorios existen mesas de negociación constituidas, las conversaciones permanecen bloqueadas por EUKI, en la CAV, y AESTAN, en Navarra".

Esta situación "mantiene paralizada la negociación de un convenio que considera necesario para garantizar los derechos laborales de las plantillas". LAB ha señalado que las negociaciones, iniciadas en 2023, "continúan bloqueadas tres años después".

Asimismo, ha criticado "la falta de predisposición de la patronal para revertir la situación, tras la anterior jornada de huelga, celebrada el pasado 10 de octubre". Ante el registro de esta nueva convocatoria, la patronal ha convocado una reunión, un gesto que LAB "valora positivamente", aunque subraya que "todavía no se han producido avances en la negociación".

"El mensaje es claro: queremos que el primer convenio se firme ya. Mientras se prolonga la negociación, las empresas siguen incumpliendo de forma sistemática los derechos laborales de las plantillas", ha advertido el sindicato, que considera que las empresas "se han beneficiado durante años de la desregulación del sector" y que, por ello, "entienden cualquier acuerdo como una gran concesión y, en consecuencia, una pérdida de privilegios".

Frente a esta situación, LAB reivindica "la necesidad de mejorar la conciliación y acabar con la disponibilidad permanente de las personas trabajadoras a merced de las necesidades empresariales".

La convocatoria también "interpela directamente a las administraciones públicas por contratar a empresas que vulneran los derechos de sus plantillas". "Detrás de cada espectáculo, de cada evento, hay gente sin derechos, gente con condiciones cada vez más precarias. Gobierno de Navarra, ayuntamientos... ¿Hasta cuándo vais a obviar esto?", han planteado.

Las dos jornadas de huelga afectarán a espectáculos y eventos "de todo tipo" en Euskadi y Navarra, incluidos congresos, conciertos y finales de campaña.

LAB ha realizado un llamamiento a las plantillas para secundar los paros y ha pedido al público que "no asista a los espectáculos, eventos y actos políticos programados para esos días", al considerar que su asistencia "contribuye a perpetuar la precariedad y resta visibilidad a la movilización".

Asimismo, invita a organizadores, bandas, compañías de teatro, promotoras y demás agentes del sector a "respaldar la huelga mediante la cancelación de los eventos previstos durante esas dos jornadas".