Seis investigados por un posible delito de intrusismo profesional en dos clínicas veterinarias

Pasaporte Obligatorio De Animales De Compañía Y Medicación. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral investiga a seis personas por la comisión de un posible delito de intrusismo profesional en dos clínica veterinarias de la Cuenca de Pamplona.

Agentes del Grupo Investigación Medioambiental de Policía Foral de la Comisaría de Pamplona iniciaron una investigación tras tener conocimiento de estos hechos. Establecidos los correspondientes dispositivos de vigilancia de las clínicas en cuestión y la posterior inspección de las mismas, fueron hallados numerosos indicios de la realización de tratamientos veterinarios por parte de personal veterinario no habilitado para el desempeño de dichas funciones, tales como vacunaciones de la rabia, identificaciones, procedimientos quirúrgicos y administración de medicación que requiere prescripción veterinaria profesional.

Asimismo, fueron detectadas diversas infracciones administrativas relacionadas con la gestión de residuos (competencia de la Sección de Residuos del Servicio de Economía Circular e Innovación del Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente Gobierno de Navarra), el registro del equipo de rayos X (competencia de la Sección de Minas del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial) y referentes a la utilización de dicho equipo por parte de personal no habilitado, careciendo de equipos de protección individual suficientes y dosímetros unipersonales (competencia del Consejo de Seguridad Nuclear).

Según explican desde la Policía Foral, el Código Penal, en su artículo 403, castiga con la pena de multa de doce a veinticuatro meses al que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, y con la pena de multa de seis a doce meses si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título.

También se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido o si el culpable ejerciere los actos anteriores en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.

Los dos atestados elaborados han sido remitidos al Juzgado de Guardia de Pamplona y a la Fiscalía de Pamplona.

Desde Policía Foral se recomienda a la población propietaria de animales de compañía acudir únicamente a centros veterinarios homologados. "El intrusismo no solo es un fraude, sino que pone en peligro la vida de las mascotas y la seguridad sanitaria de la comunidad (zoonosis)", ha advertido.

Ha destacado, además, que toda persona tiene derecho a solicitar el número de colegiado del personal veterinario que atiende a su animal. Se recomienda desconfiar de servicios que no requieran la cartilla oficial o el pasaporte sanitario para registrar tratamientos. Igualmente, llama a desconfiar de "precios anómalos" y señala que los tratamientos con llamativos bajo coste "suelen esconder falta de garantías sanitarias".

Además,, se recuerda que, en la Comunidad Foral de Navarra, los propietarios deben cumplir varias obligaciones legales. Todos los perros, gatos y hurones deben estar identificados mediante microchip e inscritos en el RIAC (Registro de Identificación de Animales de Compañía) antes de los tres meses de vida. La primovacunación de perros, gatos y hurones es obligatoria entre las 12 y las 28 semanas de edad, y las revacunaciones serán anuales.