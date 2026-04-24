Seleccionadas las 10 obras finalistas del concurso de carteles de San Fermín, que se podrán votar hasta el 4 de mayo

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha dado a conocer este viernes las 10 obras finalistas del concurso de carteles de San Fermín de 2026, seleccionadas por el jurado técnico entre las 488 presentadas, y que la ciudadanía podrá votar hasta el 4 de mayo.

Las diez sobras seleccionadas son 'Ritmo y pasión', 'Juntos', 'Paz y amor', 'La cuadrilla', 'Esther Arata presenta el gran lío de colores, letra y números', 'Las piezas de la fiesta', 'Venir, ver... ¡Vivir!', 'Postal de San Fermín: la noche encendida', 'Rostro de tradición', y 'Todo empieza en rojo'.

La concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, ha destacado de las obras finalistas su "calidad artística" y su "capacidad de capturar la esencia de unas fiestas que son únicas en el mundo". "Cada obra refleja una mirada distinta, una interpretación personal de lo que significa San Fermín: emoción, color, encuentro, alegría, y cómo no, fiesta", ha indicado.

El jurado, ha continuado, ha seleccionado "las que mejor representan el espíritu festivo, la identidad" de la ciudad y "la fuerza de una celebración como son los Sanfermines". También ha querido "reconocer no solo a los finalistas, sino a todas las personas que han participado".

Las diez propuestas se pueden visitar en el Palacio del Condestable y están disponibles en las páginas web www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es.

La ciudadanía podrá emitir un único voto por persona, hasta el lunes 4 de mayo, a través de tres vías: en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100 si se llama desde la red móvil o desde fuera de Pamplona) y, presencialmente, en todos los centros de la red Civivox, en las urnas instaladas; en ambos casos, la votación se cerrará el día 4, lunes, a las 22 horas. También se puede votar telemáticamente, en las web www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es, hasta las 23.59 horas del lunes 4.

Entre los más de 488 trabajos presentados, la selección de los 10 finalistas pone de relieve "la amplitud y diversidad de propuestas recibidas". En ellos "conviven miradas muy distintas, aunque con una presencia destacada de elementos icónicos del imaginario sanferminero, como el Santo, el encierro, la comparsa o la música".

A su vez, "la variedad también se refleja en las técnicas empleadas, que abarcan desde la imagen digital hasta la ilustración, el collage o el dibujo". El resultado es "una muestra equilibrada que combina tradición y contemporaneidad, y que evidencia la riqueza creativa en torno a las fiestas".

Una de las diez propuestas será la ganadora, tras la votación popular, y además de anunciar las fiestas de San Fermín, recibirá un premio de 5.000 euros. Los nueve trabajos restantes recibirán su correspondiente accésit de 500 euros, en concepto del trabajo dedicado a la participación en la fase final del certamen.

En esta fase del concurso, las bases indican expresamente que está prohibido difundir la autoría de ninguna de las obras participantes. La participación en el concurso es anónima y "ha de mantenerse así durante todas las fases del concurso". No se pueden difundir imágenes de los carteles, seleccionados o no, ni su autoría por parte de las personas participantes hasta que se haya realizado la presentación oficial del cartel ganador.

El incumplimiento de las bases en relación a la obligación de anonimato tendrá la consideración de infracción grave. La sanción por esta infracción grave supondrá, además de la exclusión automática de esta edición, la imposibilidad de presentarse al concurso durante un período de 3 años. No podrán ser susceptibles de ser galardonadas aquellas obras que sean creadas íntegra y/ o parcialmente por inteligencia artificial.

El jurado de la edición de 2026 ha estado integrado por el director del área de Cultura, Fiestas, y Deporte, Íñigo Gómez, quien ha ejercido como presidente del jurado. Como vocales, han participado el profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona Roberto Barbero; el arquitecto técnico, ilustrador y dibujante de cómic Agustín Ferrer; la ilustradora e integrante de Euskal Irudigileak Maite Mutuberria; la diseñadora en Estudio Errea, miembro de la Asociación Navarra de Empresas de Comunicación, Ana Pérez; la licenciada en bellas artes y artista plástica Amaya Suberviola; y el técnico de Artes Plásticas del Ayuntamiento de Pamplona Javier Manzanos. Como secretaria, ha ejercido Lidia Aguerri, administrativa del área de Cultura, Fiestas y Deporte.

CÓMO PARTICIPAR EN LA VOTACIÓN POPULAR

Las personas empadronadas en Pamplona que quieran participar en la votación pueden votar desde las webs municipales www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es. Para poder emitir su voto, deberán contar con una dirección de correo electrónico. Una vez realizada su elección entre las diez propuestas, deberán rellenar un formulario en el que se solicita su número de DNI, NIE o pasaporte completo (incluidas las letras), así como su nombre y apellido y un email de validación.

El sistema enviará un enlace a la dirección de correo electrónica facilitada, que habrá que validar para poder hacer efectivo el voto. Únicamente se permitirá una votación por persona.

Las personas que voten a través del Teléfono de Atención Ciudadana 010 - 948 420 100 tendrán que aportar también su número de DNI, NIE o pasaporte completo (incluidas las letras), así como su nombre y apellido. Para la votación presencial, se puede acudir a los centros de la Red Civivox y utilizar las papeletas disponibles, en las que hay que introducir el DNI. Todos los datos se contrastarán para evitar duplicidades.

Esta votación popular será la decimoséptima para elegir el cartel anunciador de los Sanfermines, un procedimiento participativo que se inició en 2008 y que no se llevó a cabo en los años 2020 y 2021, debido a la pandemia del coronavirus que llevó a la suspensión de las fiestas.

UNA PARTICIPACIÓN QUE SE MANTIENE

La presente edición del concurso del cartel anunciador ha recibido 488 trabajos, una cifra similar a la del año pasado, con 490. Entre esas 488 propuestas, 291, el 59,6% del total, han llegado desde Navarra, y ocho, desde el extranjero: tres desde Estados Unidos, uno de Canadá, otro de Francia, uno de Reino Unido, otro de Ecuador y uno de Andorra.

De las 291 propuestas navarras, 160 proceden de Pamplona, más de la mitad, y 189, de otras comunidades, sobre todo, de Madrid, con 40 trabajos y de País Vasco, con 37: 17 de Gipuzkoa, 15 de Bizkaia y 5 de Álava. Desde la Comunidad Valenciana se han recibido 23: 11 de Valencia, 6 de Alicante y 6 de Castellón; 18 desde Cataluña: 16 de Barcelona y 2 de Girona; 17 de Castilla y León: 7 de Burgos, 3 de Soria y 3 de León, entre otros; 16 de Andalucía: 5 de Sevilla, 3 de Cádiz, 3 de Málaga y 2 de Almería, entre otros; 15 de Aragón: 11 de Zaragoza y 3 de Huesca, entre otros; 6 de Castilla La Mancha, 4 de Galicia y 3 de La Rioja. Además, ha habido presencia de otras provincias, aunque con una participación más minoritaria como, por ejemplo, dos de Cantabria, y otras dos de Baleares, entre otras.

Por edades, predominan las personas de entre 30 y 49 años, con 193 trabajos realizados, y destacan los 168 trabajos presentados por personas de más de 50 años. Se han presentado 18 carteles de personas menores de 18 años y 109 de personas de entre 19 y 29 años. Por género, los autores masculinos son mayoritarios, con el 57,3% de la participación, frente al 41,8% de autoras, "una brecha que se va acortando con los años".