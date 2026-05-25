Seleccionados por unanimidad dos proyectos finalistas del concurso para la transformación del Monumento a los Caídos - EUROPA PRESS

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

'Harriak Hitz' e 'Itzaletik Argira' son los dos proyectos seleccionados por unanimidad por el jurado como finalistas del concurso para la transformación del Monumento a los Caídos, en Pamplona, en un futuro museo-memorial, que ha recibido un total de 21 propuestas.

En una rueda de prensa, el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha destacado que ambas propuestas "han concitado unanimidad por parte de todo el jurado" y ha explicado que a pesar del "alto nivel" de las demás propuestas, "el resto no terminaba de alcanzar de forma suficientemente satisfactoria algunos de los cuatro criterios que se marcaban en las bases del concurso".

Según Abaurrea, estos proyectos "consiguen, con niveles de calidad arquitectónica muy destacables, desactivar simbólicamente el edificio mediante tres estrategias": la "ruptura con la hegemonía política que ejerce este edificio mausoleo sobre la ciudad"; la "eliminación de los elementos suficientes como para transformar de forma notable el 'skyline' o paisaje urbano de la ciudad"; y la democratización del espacio público, "mejorándolo sustancialmente con accesibilidad universal en todo el ámbito".

Además, ha subrayado que "no son propuestas inmutables, es decir, no es necesariamente el resultado final, sino que tendrán un proceso de mejora y de enriquecimiento" a través de un proceso participativo que se desarrollará a partir del 10 de junio.

En líneas generales, los dos trabajos "mantienen el cuerpo principal del edificio, aunque con intervenciones significativas en la cúpula (transforman su imagen) y en la base (permeabilizan el edificio y cambian su relación con el espacio urbano)". Ambas eliminan la cripta (que se vacía) y la escalinata, y ubican la entrada al futuro Museo-Memorial en la misma cota que la nueva plaza reurbanizada y accesible.

'Harriak Hitz', del equipo dirigido por el arquitecto Antonio Vaillo i Daniel y el experto en Historia Contemporánea y Memoria Histórica Santiago de Navascués Martínez, plantea un diseño más horizontal, con un gran zócalo transversal, a la altura de la cripta, que genera unos recorridos peatonales en la zona de las arquerías. Para la cúpula propone suprimir la linterna y los templetes y propone forrar la cúpula con lajas de la misma piedra que la fachada.

En lo que se refiere a la resignificación del monumento y a su musealización, 'Harriak Hitz' plantea "una estrategia de desactivación simbólica transformando la imagen mediante la uniformidad material, la eliminación de los templetes y la linterna y la creación de un zócalo asimétrico que potencia la horizontalidad y dirige flujos de recorridos". Asimismo, plantea la redefinición exterior de la imagen de la cúpula, sustituyendo la cubierta de pizarra por la misma piedra de las fachadas. La cripta pasa a convertirse en la planta de acceso principal, abriéndose interiormente al resto del edificio mediante un hueco similar al existente originalmente.

Por su parte, Itzaletik Argira', propuesta de OM ARQ SLP, voilà! estudio y Tesela SL, suprime las arquerías laterales, genera un nuevo volumen acristalado a la altura de la cripta y crea un mirador también acristalado en la base de la cúpula que modifica la perspectiva del edificio.

'Itzaletik Argira' plantea una "desactivación simbólica" mediante la eliminación de las arcadas y con una intervención en la cúpula mediante un cuerpo acristalado ligero a la altura del tambor, concebido como un mirador perimetral. Este recurso "genera un cambio perceptible del skyline, logrando una permeabilidad transversal efectiva entre el Ensanche y el barrio de Lezkairu". La propuesta recoge la demolición de la cripta, conservando las bases de los pilares.

FUNCIONALIDAD COMO MUSEO-MEMORIAL

En 'Harriak Hitz', la propuesta se articula en torno a la estrategia del edificio-zócalo, generando un plano horizontal a nivel de la cripta. La plaza desciende "suavemente" para alcanzar la cota de acceso del edificio, mientras que en la parte trasera se mantiene la rasante existente y, en el lateral oeste, se establece una conexión bajo las arcadas entre la plaza de la Libertad y la plaza de Serapio Esparza. El programa museístico se concentra principalmente en la planta de acceso.

En cuanto a la propuesta constructiva, se plantean "soluciones razonables, si bien se echa en falta una definición más exhaustiva de estos sistemas y del análisis de la afección al edificio original, cuestión que puede concretarse, sin alterar la idea propuesta, en la fase de redacción del proyecto".

Por su parte, el jurado valora de 'Itzaletik Argira' que "presenta una escala y proporción ajustadas al entorno urbano y al edificio existente". El acceso principal al museo se produce a cota de la antigua cripta, invirtiendo el itinerario original y eliminando barreras arquitectónicas. La propuesta constructiva se apoya en una estructura metálica ligera de montaje en seco, con alto grado de prefabricación, distribuciones interiores de vidrio modular y fachadas acristaladas protegidas mediante una malla metálica trenzada. Se incorpora una cubierta ajardinada con posibilidad de alojar placas fotovoltaicas semitransparentes. El recorrido expositivo se inicia en la cripta y asciende progresivamente a través de distintos niveles.

VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA: ENTRE 9,8 Y 10,5 MILLONES

En cuanto a la viabilidad técnica y económica, ambas propuestas obtienen las dos mejores valoraciones, con 18 puntos sobre 19. En el caso de 'Harriak Hitz' se considera que resulta "proporcionada la inversión en relación con los resultados obtenidos". A falta de la "concreción necesaria que vendría con la redacción del proyecto de ejecución", estima un presupuesto de ejecución material de 9,8 millones de euros. El jurado considera que "las soluciones técnicas planteadas son coherentes y ajustadas a la intervención propuesta". No se detectan "alardes constructivos innecesarios", y la estrategia del zócalo permite una ejecución "razonable" desde el punto de vista técnico.

'Itzaletik Argira' se considera "técnica y económicamente viable" con un presupuesto (cifrado en 10,5 millones) "ajustado". El jurado destaca que "la elección de sistemas constructivos ligeros. prefabricados y de fácil mantenimiento refuerza la viabilidad global del proyecto". Como "aspecto negativo", la sustitución del revestimiento de pizarra de la cúpula por tejas de vidrio "supone un coste y dificultad" que se considera que "no queda suficientemente justificado que vaya a generar un beneficio funcional o simbólico".

UN PROCESO PARTICIPATIVO QUE COMENZARÁ EL 10 DE JUNIO

Las propuestas seleccionadas pasarán ahora a una fase de recogida de la opinión de la ciudadanía a través de un proceso de participación pública. Comenzará el miércoles 10 de junio con la presentación pública de ambas propuestas en el propio Monumento. Dado que el aforo es limitado (200 plazas), la asistencia presencial requerirá inscripción previa a través del 010-948 420 100 a partir de este martes, 26 de mayo, aunque la sesión será retransmitida vía streaming.

Tras esta sesión, las propuestas permanecerán expuestas durante un periodo de dos semanas en el propio Monumento, en horario de 17 a 20 horas. Durante este periodo, las personas mayores de 16 años empadronadas en Pamplona podrán aportar su opinión a través de un cuestionario.

La información será analizada por el Ayuntamiento de Pamplona y servirá de base para la elaboración de un pliego de condiciones, que dará lugar a un procedimiento negociado entre ambas propuestas finalistas, orientado a la selección de la solución definitiva. Esta selección deberá correr a cargo de una mesa de contratación constituida a tal efecto por personal técnico del Ayuntamiento.