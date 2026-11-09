Los semáforos peatonales del frontón Labrit presentan un guiño pelotazale al Congreso de Pelota Vasca de este jueves

Imagen de uno de los semáforos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-GORKA BEUNZA

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los semáforos peatonales del entorno del frontón Labrit han amanecido este lunes con un guiño pelotazale al Congreso Internacional de Pelota Vasca que se celebra este jueves.

Tanto en su fase en rojo como en su fase en verde, los habituales círculos cromáticos se han convertido en remontistas, jugadores de cesta punta o manomanistas, como símbolos para poder pasar o esperar antes del paso peatonal.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha en cuatro semáforos peatonales de la cuesta de Labrit, los más próximos al frontón. En concreto, en el que cruza desde la puerta de Labrit hacia la muralla, en el que está un poco más arriba y también cruza a la muralla junto a las escaleras de subida a la Plaza de Toros, en el del cruce con la calle Amaya y en el que está en el acceso a la bolsa de aparcamiento de la plazoleta frente a las calles San Agustín y Merced.

De esta forma, además de recordar la próxima celebración del Congreso Internacional de Pelota Vasca, estos semáforos convierten ese tramo de la cuesta de Labrit en una 'vía pelotazale', pues a futuro esos pasos peatonales unirán el Centro de Interpretación de la Pelota Vasca previsto detrás de la Plaza de Toros con dos de las dotaciones más tradicionales de este deporte en la ciudad como son el frontón Labrit y el frontón Jito Alai.

Para convertir los círculos cromáticos rojo y verde en remontistas o pelotaris de mano o cesta punta, se ha tenido que programar el diseño de los leds de las luces con las figuras creadas.

Iniciativas similares con semáforos temáticos se han llevado a cabo, por ejemplo, en Barcelona con el centenario del ilustrador Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, en Sevilla durante la Feria de Abril o en Madrid como parte de campañas contra la homofobia.