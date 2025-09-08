La Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, incluye este año recorridos guiados por Pío XII y Beloso

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona secunda la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, con un programa de actividades de promoción de la movilidad sostenible. Formación y paseos terapéuticos en triciclos, chequeo y ajuste gratuito de bicicletas, el festival de música sobre ruedas Bizifest y la Biciescuela integran la propuesta que "fomenta la movilidad activa, el uso del transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes", ha indicado el Consistorio.

Al igual que en anteriores ediciones, la Plaza del Castillo acogerá el chequeo y ajuste gratuito de bicicletas, con la colaboración de Ciclos Martín. Este servicio estará disponible el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, en horario de 11 a 14 horas. Ese mismo sábado, a partir de las 15 horas, desde el Bosquecillo sale el festival de música sobre ruedas Marabiyak Bizifest 2025, un recorrido por las calles de Pamplona que aúna bicicleta y música. Tras recorrer distintas calles de Pamplona, el itinerario se cierra en el PumpTrack de Trinitarios.

La segunda edición de este festival pionero está organizado por el colectivo artístico-musical Marabiyak Sound, que coordina los sistemas de sonido rodantes que amenizan la fiesta. El festival es fruto de la colaboración de las áreas de Proyectos y Movilidad, y Cultura, Fiestas, Educación y Deporte.

Una de las novedades de este año son los recorridos guiados por los corredores sostenibles de la avenida de Pío XII y la cuesta de Beloso, ejemplos de la integración de la movilidad sostenible y la renaturalización urbana. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010 (948 420 100). El itinerario de Pío XII se centrará en la 'Naturalización y gestión eficiente del agua en el corredor sostenible de Pío XII', el martes 16 de septiembre a las 10 horas, y el jueves 18, a las 17 horas. Este recorrido guiado por Mikel Baztan tiene su punto de partida junto a la Ciudadela, en el cruce de las avenidas de Pío XII y del Ejército.

En la cuesta de Beloso, con el título 'Del río a la ripa... paseo por el nuevo itinerario peatonal y ciclista de Beloso', se visitará la intervención de renaturalización y mejora paisajística en la zona de transición entre el parque de la Media Luna, la cuesta de Beloso y la ribera del río Arga hasta el término de Burlada, con el objetivo de "recuperar la conexión ecológica y social entre ciudad y naturaleza". Este itinerario, guiado por Marion Stefanie Disenowski, se ofrece el miércoles 17, a las 10 horas, y el viernes 19, a las 17 horas, con salida desde la antigua estación de servicio de Beloso.

APRENDER A UTILIZAR LA BICICLETA

La Biciescuela para personas adultas también forma parte este año de la Semana Europea de la Movilidad y se desarrolla entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre. Este programa para aprender a andar en bicicleta se imparte durante dos semanas, con dos sesiones por semana, lunes y martes o miércoles y jueves, y en horario de mañana o de tarde, según los grupos. Se ofrecen 86 plazas distribuidas en 9 grupos de tres niveles: iniciación, habilidad y circulación. La actividad es gratuita y se realiza en el patio del Museo de San Pedro, en el barrio de Rochapea. Las inscripciones están abiertas en el teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100).