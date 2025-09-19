La Semana Europea de la Movilidad ofrece este fin de semana chequeo y ajuste gratuito de bicicletas en Pamplona

También una marcha festiva sobre ruedas Marabiyak Bizi Fest

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Europea de la Movilidad programa este fin de semana dos actividades gratuitas en Pamplona para fomentar la movilidad sostenible en la ciudad. El sábado 20 y el domingo 21, de 11 a 14 horas, la Plaza del Castillo se convertirá en un taller para chequear y poner a punto bicicletas, con la ayuda de Ciclos Martín, empresa local familiar dedicada en exclusiva al mundo de la bicicleta. Esta cita es abierta a todas las personas interesadas.

También este sábado, a partir de las 15 horas, se celebra el festival itinerante de música y bicicleta Marabiyak Bizi Fest, un evento que permite recorrer la ciudad en bicicleta a ritmo de la música de DJs. El cartel artístico "refuerza la apuesta por el talento de cercanía", con participación de artistas y colectivos locales y de Bilbao y San Sebastián, ha informado el Ayuntamiento.

La fiesta comenzará en El Bosquecillo, con la actuación de DJs Kabia. A las 17 horas, se iniciará el recorrido en bicicleta, con paradas y actuaciones musicales en la Ciudadela (DJs Marabiyak / DJ Brava), el Parque de las Pioneras (DJ Brava) y finalizará en el parque de Trinitarios, en el Pumptrack, donde habrá una actuación de DJ Lilak / DJ Brava, b2b y DJ Reimy.

El objetivo del festival Bizi Fest, que celebra su segunda edición dentro de la Semana Europea de la Movilidad, es "reforzar los valores de comunidad, sostenibilidad (ni contaminación ni residuos) y creatividad en una combinación de lo artesanal con innovación tecnológica". El colectivo artístico organizador del evento, DJs Marabiyak Sound, propone "revolucionar las calles de la ciudad con un potente dj set y remixes exclusivos, en un espectáculo único con más de 14.000 vatios de sonido envolvente en movimiento".

Como novedad este año, se dará voz a los proyectos locales Rotxa Kritika, la nueva marcha ciclista en la Rochapea; Ripa Bizis, un nuevo triciclo sonoro en Erripagaña; y Yayacletas Iruña, un colectivo que pasea a personas mayores. El festival contará con la Taberna del Agua (bebes y dejas), un Punto Morado rodante, un taller de reparación rodante, la insignia de sostenibilidad del festival y la incorporación de un altavoz subgrave de 21'' para cerrar el recorrido con toda la potencia sonora. El festival está limitado a mil dorsales, para respetar a vecinos, y no está permitida la venta de alcohol o comida durante la fiesta. Se anima a los participantes a aportar su propia bebida y comida, aunque habrá un foodtruck en Trinitarios, ha añadido el Consistorio.

BICIESCUELA PARA PERSONAS ADULTAS

Además de las actividades del fin de semana, este lunes comienzan las sesiones de la Biciescuela para personas adultas, que aún tiene plazas disponibles. Las inscripciones están abiertas en el teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100). El programa para que las personas adultas aprendan a andar en bicicleta se imparte durante dos semanas, con dos sesiones de hora y media por semana. Las clases son lunes y martes o miércoles y jueves, y en horario de mañana o de tarde, en función de los grupos elegidos.

La Biciescuela ofrece en esta edición 86 plazas, distribuidas en 9 grupos de tres niveles: iniciación, habilidad y circulación. La actividad es gratuita y se realiza en el patio del Museo de San Pedro, en el barrio de Rochapea.