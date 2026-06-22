La Semana de Música Antigua de Estella explora la pasión "como experiencia artística y humana" en su 57ª edición

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 57ª Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) se celebrará del 5 al 12 de septiembre con una edición "marcada por la reflexión sobre la pasión como experiencia humana, artística y colectiva".

Bajo el lema 'Passio' el festival ofrecerá una programación de conciertos, encuentros y actividades que convertirán Estella-Lizarra en "un espacio de diálogo entre música, pensamiento y emoción".

El programa ha sido presentado en la Sala de Cámara de Baluarte por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, la directora artística del festival, Raquel Andueza, y la jefa de la Sección de Programas Artísticos y Difusión, Marisol Martínez Caspe.

"La Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra es uno de los programas más consolidados del departamento. Una iniciativa de la que nos sentimos especialmente orgullosas y orgullosos por su permanencia en el tiempo, su acogida y el altavoz que representa para un género histórico que sigue muy presente en el siglo XXI", ha destacado Esnaola.

Impulsada por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y la Fundación Baluarte, en colaboración con el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, la SMADE refuerza este año su dimensión participativa con nuevos formatos destinados a acercar la música y la cultura al público, entre ellos el 'Desayuno SMADE' y las tertulias 'Café con...'.

Según ha señalado Raquel Andueza, 'Passio' es una palabra "cargada de significado, que remite tanto a la emoción profunda como a la experiencia humana compartida". La directora artística define esta edición como "un viaje en el que pasado y presente dialogan a través de la música, con el objetivo de crear un espacio donde la pasión pueda vivirse y compartirse colectivamente".

La programación arrancará el 5 de septiembre con las intervenciones de SMADE a pie de calle, protagonizadas por los Campaneros de la Catedral de Pamplona en diferentes iglesias de Estella-Lizarra.

Ese mismo día, la iglesia de San Miguel acogerá el podcast en directo El Vomitorio, una de las propuestas más singulares de esta edición.

Los conciertos principales se celebrarán en la iglesia de San Miguel (5, 7, 10 y 12 de septiembre) y en el convento de Santa Clara (6, 8, 9 y 11 de septiembre), además de extenderse al pórtico de la iglesia de San Román de Cirauqui el 12 de septiembre.

El cartel reunirá a algunas de las formaciones y artistas más destacados del panorama de la música antigua: Conductus Ensemble, Chiavi d'Oro junto al violonchelista Aldo Mata, O.B.N.I., Micrologus, Miguel Rincón, Hespérides, y Xavier Sabata & Vespres d'Arnadí.

Asimismo, la Orquesta Sinfónica de Navarra participará en una de las citas centrales del festival junto a Conductus Ensemble. Precisamente, Conductus Ensemble será el Grupo Residente de esta edición, articulando el eje musical de la programación con dos grandes hitos del repertorio sacro: Membra Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude y la monumental Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach.

"COMPROMISO SOCIAL Y APOYO AL TALENTO EMERGENTE"

La SMADE "mantiene su apuesta por la inclusión, la cercanía y la formación de nuevos públicos a través de distintas iniciativas". Entre las novedades destacan el Desayuno SMADE, que se celebrará el 6 de septiembre en la Casa de Cultura Fray Diego, y las conversaciones 'Café con...', protagonizadas por el escritor Alejandro Palomas (6 de septiembre) y el ensayista Ramón Andrés (11 de septiembre) en la Escuela de Música Julián Romano.

Por su parte, SMADE Social llevará la música a la Residencia San Jerónimo el 11 de septiembre mediante un encuentro íntimo protagonizado por el laudista Miguel Rincón y Alejandro Palomas. Esta actividad está destinada exclusivamente a las personas usuarias del centro.

El festival renovará también su compromiso con las nuevas generaciones de intérpretes a través de #GeneraciónSMADE, programa dedicado al talento joven europeo. Las muestras abiertas al público tendrán lugar los días 7 y 8 de septiembre en la Casa de Cultura Fray Diego y culminarán con un concierto final el 9 de septiembre en el convento de Santa Clara.

ENTRADAS Y ABONOS

Las entradas podrán adquirirse, a partir del martes 23 de junio, a través de las páginas web de la Fundación Baluarte y de la SMADE, así como en las taquillas de Baluarte, el Centro Comercial La Morea y, desde una hora antes del comienzo de cada actuación, en los propios espacios de concierto.

El abono para los conciertos de Estella-Lizarra (iglesia de San Miguel y convento de Santa Clara) tendrá un precio de 90 euros, reducido a 45 euros para titulares del carné joven. Las entradas individuales costarán 14 euros, con una tarifa reducida de 7 euros para jóvenes.

Las actividades de #GeneraciónSMADE, Desayuno SMADE, 'Café con...', SMADE a pie de calle y En Camino serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Con más de medio siglo de trayectoria, la Semana de Música Antigua de Estella "reafirma su condición de referente nacional en la difusión de la música histórica, combinando excelencia artística, reflexión cultural y vocación de servicio público".