Septiembre ha sido "extremadamente seco" en Navarra y los embalses se encuentran al 25% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo de paisajes del Valle del Baztán en Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mes de septiembre ha sido "extremadamente cálido" y entre "muy seco" y "extremadamente seco" en relación a las precipitaciones. Como consecuencia de la escasez de lluvia y las elevadas temperaturas, los embalses navarros se encuentran al 25% de su capacidad, frente al 38% registrado en agosto.

Tal y como recoge el comentario meteorológico del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, el noveno mes del año ha sido el más seco de toda su serie en 11 estaciones de la Comunidad foral, varias de ellas ubicadas en la Comarca Pirenaica. Este mes se han dado escasas precipitaciones y en forma de tormenta, aunque con poca intensidad. Durante los días 8 y 30 de septiembre se registraron las precipitaciones más intensas.

En relación a las temperaturas, la diferencia de temperatura ha sido entre 4-5ºc en la Comarca Pirenaica y la Cuenca de Pamplona, mientras que en el resto de Navarra la mayoría de estaciones registran diferencias de entre 3-4ºC. En 35 estaciones se ha superado la efeméride de temperatura máxima del mes de septiembre, alcanzando los 39 y 40ºC. Además, el 6 de septiembre se batió la efeméride de temperatura mínima más alta del mes de septiembre, superando los 20ºC en numerosas estaciones.