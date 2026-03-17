El Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia en Navarra atendió en 2025 un total de 265 casos

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia en Navarra (SARX) atendió en 2025 un total de 265 casos, de los cuales el 43% fueron colectivos y el resto individuales, y se realizaron un total de 2.997 intervenciones en las oficinas de Pamplona (1.887) y Tudela (1.090).

Así lo ha señalado este martes la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, para quien los datos subrayan la consolidación de este como un recurso "holístico" de atención integral ante incidentes de odio racistas y xenófobos de la Comunidad foral.

El Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia en Navarra, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano y dependiente del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, comenzó con su actividad en 2023 con el objetivo de gestionar la diversidad étnica y cultural en la Comunidad foral, la lucha contra el racismo y la xenofobia y el estudio del flujo migratorio y los derechos de las personas migrantes. "Su puesta en marcha supuso un hito en la lucha antirracista y los datos de 2025 lo consolidan como un recurso referente para atender delitos racistas y xenófobos de nuestra comunidad", ha señalado Alfaro.

Asimismo, ha celebrado que "el trabajo realizado por este servicio ha permitido sentencias por delitos de odio una vez derivados los casos a Fiscalía" y, en la misma línea, ha anunciado que "en los próximos días el Gobierno de Navarra recurrirá por vía judicial ante el contencioso administrativo la decisión del Ayuntamiento de Valtierra tomada en el pleno del pasado jueves de volver a aprobar para 2026 unas ayudas por nacimiento en la localidad de un marcado carácter racista, xenófobo y supremacista".

En la comparecencia ha participado junto a Alfaro la directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Eva Gurría, quien se ha encargado de la exposición de los datos referentes al ejercicio pasado. Así, ha subrayado que de los 265 casos totales, 159 se reportaron en Pamplona (60%) y 106, en Tudela (40%), siendo la media mensual de casos atendidos en 22,08 casos. Además, ha indicado, de estos un 43% fueron colectivos (114 casos) y el 57% restante (151 casos), individuales. De todos ellos, el 87% (230) ha sido cerrado en el mismo 2025, mientras que el 13% permanece en tramitación.

Para actuar en estos casos, como ha destacado Gurría, "se ha trabajado en un protocolo para la mediación restaurativa en casos de racismo y xenofobia por considerar que es la herramienta más válida y eficaz para hacer frente a este tipo de delitos, y es donde se va a incidir de manera especial".

Sin dejar de lado la vía judicial, ha continuado, "la vía restaurativa va a pasar a ser la vía prioritaria porque no se busca el punitivismo por el punitivismo, sino la concienciación sobre el problema".

En cuanto a la modalidad de entrada de los casos, cabe señalar que el 56% de ellos se registraron de forma presencial, mientras que el 29,8%, de manera telemática, y el 14%, por vía telefónica. Igualmente, la mayoría de casos se registraron en Pamplona (67%) y Tudela (11%). Además, el 59% fueron casos derivados de entidades sociales (ONG, fundaciones y asociaciones) y el 41%, por la administración pública, principalmente de los servicios de la Dirección General de Políticas Migratorias.

EN 30 CASOS SE CONSIDERÓ UN POSIBLE DELITO DE ODIO

Del total, 30 casos (11,3%) fueron considerados como presuntos delitos de odio y, de estos, en 10 consta denuncia penal presentada ante las policías de Navarra, ante los juzgados de turno, y una de las denuncias se promovió a través de un informe del SARX emitido a la Fiscalía contra los Delitos de Odio de Navarra, por delito de odio en su modalidad de discurso de odio. Actualmente, este procedimiento se encuentra a la espera de juicio. El número de casos en los que se consideró un posible delito de odio casi triplica los casos detectados con indicios de delito en 2024, cuando se detectaron doce.

Respecto al presunto agente discriminador, en el 35% de los casos es la administración pública, mientras que en el 28% de los casos fue la empresa privada y en el 20% restante, personas particulares. Igualmente, la memoria del SARX refleja que el 25% de los casos fueron producidos en el ámbito de las redes sociales y los medios de comunicación, el 21% en el acceso a servicios públicos y el 11% en sanidad y cuerpos de seguridad.

En cuanto al perfil de las personas atendidas en los casos en los que se trabajó con víctimas (196), 54 personas afectadas (20%) son mujeres mientras que 129 casos (49%) correspondieron al sexo masculino y en 13 casos no se pudo determinar el sexo de las personas afectadas, por tratarse de casos colectivos. Por otro lado, la mayoría de casos (56) pertenecen a las edades comprendidas entre los 26 y los 35 años, seguidos de los tramos de edad entre los 18 y los 25 años (45 casos) y entre los 36 y los 45 años (28 casos). En la memoria se advierte de la preocupación por la irrupción de menores de edad en el servicio, con 20 casos en total en 2025.

Poniendo el foco en el país de origen de los casos atendidos, el 25% de las personas provenían de Marruecos, el 16% de Argelia y el 8% de Colombia. "No obstante, cabe señalar que el racismo y la xenofobia no solo afectan a ciudadanas de origen extranjero, sino también a personas racializadas españolas de origen y a personas racializadas y no racializadas de origen extranjero naturalizadas. Así, de las personas atendidas, un 7% eran españolas de origen nacional o naturalizada", ha destacado el Gobierno foral.

Respecto a su situación administrativa, del total de los casos, 130 son de personas en situación administrativa irregular, 42 de ellos son de personas cuya situación está regularizada, 13 casos son de personas de origen nacional o naturalizadas y los 11 casos restantes se clasifican dentro la categoría de 'no sabe / no contesta', debido a que pertenecen a casos colectivos.