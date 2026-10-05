El servicio de bicicleta pública eléctrica de alquiler estará operativo en Pamplona en abril de 2027

Archivo - Un puesto del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Pamplona - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de bicicleta pública eléctrica de alquiler estará operativo en Pamplona el 15 de abril de 2027, con 50 bases de recarga y 500 bicis repartidas por todos los barrios de la ciudad.

Así se recoge en el primer contrato derivado del acuerdo marco para la implantación, mantenimiento, gestión y operación del servicio de bicicleta pública eléctrica para Pamplona y su Comarca, que ya está en marcha.

Este primer contrato corresponde al término municipal de Pamplona, donde la empresa adjudicataria, NextBike España SLU, suministrará e instalará las primeras 50 estaciones de recarga y 500 bicicletas.

Las bases deberán estar instaladas en marzo del próximo año y se espera que el servicio esté en funcionamiento para el 15 de abril de 2027, aunque podría entrar en funcionamiento "incluso antes de esta fecha, si la evolución de los trabajos así lo permite".

Así lo han dado a conocer este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, y la responsable de Movilidad, Alexia Canto.

Según ha explicado Izagirre, el precio de este primer contrato derivado es de 8.997.726,95 euros, IVA incluido, que cubren el periodo desde 2026 a 2036, con un cálculo de 22.500 euros por el suministro e instalación de cada estación de recarga y 209 euros por la operación mensual de la bicicleta. Los precios se revisarán a partir de octubre de 2028.

La Junta de Gobierno Local del Consistorio adjudicará este primer contrato derivado, una vez la empresa adjudicataria presente "la garantía establecida", de 297.445,52 euros y el seguro de responsabilidad civil establecido en el Pliego.

Las primeras 50 estaciones de recarga seleccionadas están repartidas por todo el término municipal de Pamplona, con el objetivo de "hacer accesible el servicio al mayor número posible de personas usuarias en todos los barrios". En los siguientes contratos derivados que se adjudiquen a NextBike "se incorporarán nuevas ubicaciones, en respuesta a la demanda real del sistema".

Las 50 bases están previstas en Buztintxuri, Ensanche, Ermitagaña, Erripagaña, Iturrama, Lezkairu, Mendebaldea, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, San Jorge, San Juan, Txantrea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Navarra, zona hospitalaria y varios Centros de Salud, Teatro Gayarre y, como novedad, la Estación de Autobuses, para "reforzar la intermodalidad".

El número de bases se ha establecido "para posibilitar un crecimiento ordenado del servicio por fases, según avance la comarcalización".

La unidad gestora de este primer contrato derivado es el Servicio de Movilidad del área de Proyectos Estratégicos y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, hasta que delegue la competencia en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, previsiblemente en 2028, una vez adjudicados los distintos contratos derivados que permitirán la comarcalización del servicio. Para ello, una quincena de ayuntamientos ha confirmado su interés para concurrir con un pedido conjunto de 40 bases y 400 bicicletas.

Los criterios técnicos utilizados para la selección de las primeras 50 bases se han coordinado con la Mancomunidad y la propuesta que se está diseñando para la red comarcal única.

De las 62 bases que tenía en Pamplona el servicio extinto en el mes de febrero de 2026, las diez más utilizadas eran las del Teatro Gayarre, UPNA y Universidad de Navarra, Avenida de Pío XII- Larraona y Pío XII-Sancho el Fuerte, calle Tudela, Rincón de la Aduana, Bulevar de Iturrama, paseo Anelier y Hospitales.

Así, se han mantenido estaciones en equipamientos como universidades y hospitales, con refuerzo en el centro como zona principal atractora de viajes.

Según ha explicado Alexia Canto, este primer contrato corresponde a la implementación del servicio Pamplona, y "posteriormente se desarrollará un segundo contrato derivado para la ampliación a la comarca con otras 40 estaciones y 400 bicicletas". Además, se contempla un tercer y un cuarto contrato derivado que permitirán tanto la incorporación de nuevos ayuntamientos como la ampliación de la red mediante nuevas estaciones "allí donde la demanda lo requiera".

"Se trata, por tanto, de un sistema diseñado para crecer de forma ordenada, progresiva y adaptada a las necesidades reales de demanda del servicio", ha manifestado.

LAS BICICLETAS DEL SERVICIO

El modelo de base que la empresa NextBike instalará es modular, reubicable, escalable, con anclajes inteligentes, recarga eléctrica e integración urbana. Además, presenta la posibilidad de integrar en el servicio mejoras tecnológicas como el overflow, free-floating y estaciones efímeras.

La propuesta resulta "especialmente interesante" por su "capacidad de adaptación a distintos vehículos y modos de operación y crecimiento progresivo".

En cuanto a las bicicletas, diseñadas para uso urbano intensivo, contarán con motor central de 250 W, batería de 540 Wh con una autonomía de 80 km, cambio Shimano Nexus, candado inteligente, alarma acústica y posicionamiento GNSS. Además, dispondrán de pantalla, portamóviles, cesta y cuadro de paso bajo para una mayor accesibilidad.

Preguntado por la situación con la anterior empresa adjudicataria, Ride On, Abaurrea ha explicando que "se están desarrollando las acciones judiciales" correspondientes "y todavía no tenemos una noticia concreta sobre qué es lo que puedan opinar los tribunales y en qué sentido van a posicionarse". "Por lo tanto, estamos, en ese sentido, a la espera", ha indicado.