El Servicio de Bomberos de Navarra adquiere una nueva ambulancia de soporte vital básico para el parque de Tafalla

Vehículo de Bomberos. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Bomberos ha adquirido una nueva ambulancia de soporte vital básico para el parque de Tafalla, que ha supuesto una inversión de 127.000 euros, y que se encuentra operativa desde la semana pasada.

Con su entrada en servicio, la ambulancia anterior ha pasado a desempeñar funciones de vehículo de reposición, con el objetivo de cubrir incidencias puntuales o sustituciones temporales dentro de la flota de ambulancias del Servicio de Bomberos.

Esta actuación se enmarca en el proceso de renovación progresiva de la flota de vehículos, que responde a los criterios establecidos por la normativa sanitaria vigente, que fija en diez años el ciclo máximo de vida útil de este tipo de vehículos.

4,3 MILLONES DESDE EL INICIO DE LEGISLATURA

Desde el inicio de legislatura, el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral ha realizado una inversión de 4,3 millones para la renovación de la flota de vehículos de los parques de bomberos de Navarra, según ha informado el Ejecutivo.

Concretamente, el año pasado se adquirieron cuatro furgonetas para el personal auxiliar de los parques, seis todoterrenos 4x4 para distintas labores, un nuevo camión de extinción de incendios destinado al parque de Burguete y siete camionetas pick-up.

En esta línea, a lo largo de este año está prevista la incorporación de otras tres nuevas ambulancias de soporte vital básico en los parques de Lodosa, Sangüesa y Oronoz, que sustituirán a las actuales unidades tras haber completado su ciclo de vida reglamentario.