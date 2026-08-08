Servicio especial del transporte urbano este sábado con motivo del partido entre Osasuna y Al Ain

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona habilitará este sábado, 8 de agosto, un servicio especial del Transporte Urbano Comarcal con motivo del partido amistoso entre el Club Atlético Osasuna y el Al Ain Football Club, vigente campeón de Emiratos Árabes, que tendrá lugar en el estadio El Sadar a partir de las 20 horas.

Existen cinco líneas regulares del TUC que permiten acercarse al estadio de El Sadar: L1 (Cizur Menor - Universidades), L6 (Rochapea - Universidad Pública de Navarra), L9 (Renfe - Universidad Pública de Navarra), L11 (Ezkaba - El Sario) y L16 (Aizoáin - Noáin - Beriáin).

Asimismo, dan servicio los días de partido las líneas especiales R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio), R2 (Barañáin - Estadio), R4 (Erripagaña - Mendillorri - Estadio) y R5 (Sarriguren - Mutilva - Estadio). Los transbordos entre líneas son gratuitos.

Así, las líneas 1, 6, 11 y R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio), con enlace directo, conectan el centro con el entorno del estadio desde una hora antes y hasta media hora después del partido. Asimismo, la línea 9 lo hace hasta la UPNA.

Desde la zona de la plaza de Merindades partirán las líneas 1, 6 y 9. Desde las inmediaciones de la plaza Príncipe de Viana (avda. Zaragoza 6-8) partirán las líneas 11 y R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio). Hay que precisar que algunos servicios de la línea R1 parten desde el barrio de la Txantrea.

La línea especial R2 (Barañáin - Estadio), con recorrido y paradas idénticas a la L19 hasta la Avda. Zaragoza, conecta Barañáin y la zona de Hospitales con el entorno del estadio cincuenta minutos antes y diez minutos después del partido.

La línea especial R4 (Erripagaña - Mendillorri - Estadio) conecta esas zonas con las inmediaciones del estadio una hora antes del partido. Finalmente, la línea especial R5 (Sarriguren - Mutilva - Estadio) conecta esas localidades con las inmediaciones del estadio una hora antes del partido.

Además, la línea 16 también acerca a las personas usuarias hasta la parada en la Avenida de Zaragoza (frente al nº 93), a 5 minutos a pie del estadio.

SERVICIO TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS

La configuración de las paradas de las diferentes líneas tras los partidos es similar a la de la pasada temporada:

- R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio): C/ Sadar cruce con c/ Cataluña. Primer servicio: 10 min. tras la finalización del partido. Servicio hasta 30 min. después.

- R2 (Barañáin - Estadio): C/ Sadar, tras la R1. Primer servicio, 10 min. tras la finalización del partido.

- R4 (Erripagaña - Mendillorri - Estadio): C/ Sadar (c/ Zolina). Salida: 10 min. tras la finalización del partido.

- R5 (Sarriguren - Mutilva - Estadio): C/ Sadar (Plaza Aizagerria). Salida: 10 min. tras la finalización del partido.

- L1 (Cizur Menor - Universidades) y L6 (Rochapea - Universidad Pública de Navarra): C/ Cataluña cruce c/ Sadar.

- L9 (Renfe - UPNA): Aparcamiento de la UPNA.

Tras los partidos que terminan en horario nocturno, también prestarán servicio las cuatro líneas especiales R1, R2, R4 y R5. Asimismo, las líneas 1, 6 y 9 realizarán un último viaje hasta la cabecera.

La información completa sobre el servicio especial al estadio de El Sadar se puede consultar en la web del Transporte Urbano (www.tuvillavesa.es) y en la app 'Tu Villavesa' un día antes de cada partido.