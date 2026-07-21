El Servicio de Mediación en materia de vivienda de Navarra realiza más de 2.300 atenciones en el primer semestre del año

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en materia de alquiler e intermediación hipotecaria del Gobierno de Navarra, puesto en marcha en febrero de este año, ha realizado 2.332 atenciones en el primer semestre del año.

Este servicio, impulsado por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, ofrece información sobre alquileres e hipotecas, y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias.

Por meses, abril fue el mes que más consultas gestionó, debido al anuncio del Real Decreto-ley 8/2026 sobre la prórroga de dos años de los alquileres. Por canal de atención, más de la mitad (52%) han sido gestionadas a través del teléfono 900841648, un 36% de manera telemática a través del correo electrónico y un 12%, a través de la atención presencial, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha valorado positivamente los datos de actividad de este servicio que "para el Gobierno de Navarra constituye una apuesta por ofrecer de forma gratuita seguridad jurídica, asesoramiento y acompañamiento en cuestiones hipotecarias y de alquiler".

Alfaro ha destacado que "el objetivo de este servicio es convertirse en un referente en asesoramiento y acompañamiento en cuestiones de vivienda". "Las más de 2.300 atenciones realizadas en estos meses muestran su consolidación, con una elevada capacidad de resolución. La demanda continúa centrada en la interpretación y aplicación de la normativa de alquiler, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con la evolución del mercado residencial y las medidas de regulación vigentes", ha apuntado.

Durante el mes de junio, el Servicio ha atendido un total de 255 consultas a través de los distintos canales habilitados, manteniéndose el teléfono como principal vía de acceso al servicio (56,1%), seguido del correo electrónico (25,1%) y la atención presencial (18,8%).

Respecto a las materias consultadas, el asesoramiento jurídico en alquiler continúa siendo la actividad predominante en todos los canales de atención. Entre las cuestiones más recurrentes destacan las relacionadas con la renta y actualización de renta, Zonas de Mercado Residencial Tensionado, la duración mínima legal de los contratos, las prórrogas contractuales y los supuestos de finalización de contratos. Estos datos indican que las modificaciones normativas y las medidas relacionadas con la regulación del mercado del alquiler siguen generando una demanda de información y acompañamiento jurídico.

En cuanto al perfil de las personas atendidas, destacan las personas arrendatarias, seguidas por las personas arrendadoras, lo que confirma que la demanda principal del servicio continúa vinculada al acceso, mantenimiento y gestión del alquiler de vivienda habitual. También se registran consultas procedentes de ciudadanía general, profesionales, inmobiliarias, administraciones y representantes de la propiedad, lo que evidencia la función de referencia técnica que desempeña el servicio en materia de vivienda.

Desde una perspectiva territorial, las consultas telefónicas y presenciales se concentran principalmente en Pamplona y su comarca, aunque el servicio mantiene alcance en todas las localidades de Navarra.

Por otra parte, las actuaciones relacionadas con la pérdida de vivienda, la mediación y la intermediación hipotecaria representan un volumen menor respecto al asesoramiento jurídico general, aunque continúan siendo áreas de intervención relevantes por su complejidad social y jurídica. Estas actuaciones requieren con frecuencia seguimiento individualizado y coordinación con otros recursos y profesionales, consolidando el carácter preventivo y de acompañamiento integral del servicio.

El Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación fue puesto en marcha por la Dirección General de Vivienda el pasado 2 de febrero. Gestionado por Provivienda, el servicio es gratuito para toda la ciudadanía y presta dos tipos de atenciones según la situación de cada persona en relación con su vivienda habitual: un servicio de mediación para personas que están en riesgo de pérdida de su vivienda por imposibilidad de afrontar la hipoteca o el pago del alquiler; y un servicio de información y asesoramiento dirigido a personas que necesitan orientación en materia hipotecaria o de alquiler, tanto propietarias como inquilinas.

La atención se presta tanto de forma presencial, con cita previa, en la calle Fuente del Hierro, 23, de Pamplona, como vía telefónica a través del 900841648, y a través de correo electrónico mediacion.vivienda@navarra.es.