El Servicio Navarro de Empleo ofrece 47 nuevos cursos para personas desempleadas

Archivo - Agencia integral de empleo y formación Iturrondo - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare ha abierto este lunes el plazo para inscribirse en los cursos de formación que se impartirán en los próximos meses de junio, julio, agosto y septiembre, y en el que podrán participar las personas desempleadas.

En total, y hasta junio de 2027, se ofertarán 47 nuevos cursos, con un total de 705 plazas. Esta oferta formativa cuenta con un presupuesto de 766.110,15 euros. Las personas interesadas pueden consultar los cursos programados en la www.navarra.es/empleo.

En la misma se difundirán, por primera vez, todos los cursos concedidos, bien con la inscripción abierta o pendiente de abrir, con el fin de que la ciudadanía "tenga acceso a todos los cursos disponibles y pueda planificar mejor su formación".

Los cursos están dirigidos a las personas en situación de desempleo inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo y hasta un 30 por ciento de personas ocupadas por curso. La inscripción en los mismos se puede realizar a través de la propia web o acudiendo a las agencias de empleo.

CURSOS Y UBICACIONES

Se pueden encontrar cursos relacionados con administración y gestión, comercio y marketing, electricidad y electrónica, edificación y obra civil, fabricación mecánica, hostelería y turismo, industria agroalimentaria, y servicios sociales a la comunidad.

Dos de los cursos se ofrecerán en euskera y se pueden impartir en cualquier zona de Navarra. Los cursos se impartirán en Santesteban (1 curso), Alsasua (2), Aoiz (3), Lodosa (3), Estella (4), Tafalla (4), Tudela (11) y Pamplona y Comarca (17). De este modo, el SNE-NL quiere "acercar las oportunidades formativas a todas las zonas geográficas de Navarra".

Se ofertan también 13 cursos de Prevención de Riesgos Laborales en los sectores de la construcción y el metal, dirigidos a la obtención de la correspondiente tarjeta profesional, necesaria para trabajar en dichos sectores.

Las personas inscritas podrán ser beneficiarias de distintas becas y ayudas. Por ejemplo, las mujeres que participen en cursos relacionados con aquellas familias profesionales en las que se encuentran infrarrepresentadas tendrán derecho a una beca de 9 euros por día de asistencia y las mujeres víctimas de violencia de género, a una beca de 10 euros por día de asistencia.

Por último, con el fin de "potenciar la inserción laboral relacionada con la formación recibida", varios cursos cuentan con un compromiso de contratación para algunas de las personas participantes que completen el curso.