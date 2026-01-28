Los servicios de ciberseguridad del Gobierno de Navarra paralizan 25 millones de intentos de intrusión en un año

Archivo - Uno de los Centro de Procesamiento de Datos del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Telecomunicaciones, Infraestructuras y Ciberseguridad, encargado de la protección de los equipos del Gobierno de Navarra, ha registrado un importante aumento de los intentos de ciberataques al sistema informático de la Administración, que han visto triplicada la cifra de ciberamenazas en los últimos cinco años.

En términos anuales, este equipo ha paralizado 25 millones de intentos de intrusión, ha bloqueado más de 6 millones de accesos a páginas web maliciosas de internet, ha detectado 700.000 escaneos de reconocimiento de los servicios telemáticos y ha neutralizado antes de llegar al buzón de entrada en torno al 90% de los correos electrónicos maliciosos recibidos por el personal de los diferentes departamentos, reforzando así la protección de los datos personales.

Estos resultados ponen de relieve la importancia de la labor diaria de protección y seguridad de la información, especialmente este miércoles, Día Europeo de la Protección de Datos, en el que se subraya la necesidad de preservar la confidencialidad y la integridad de los datos personales.

Por todo ello, la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital va a destinar este año cerca de 1,5 millones de euros a servicios de ciberseguridad, con el objetivo de "garantizar la continuidad de unos servicios públicos cada vez más digitalizados y asegurar la protección de la información personal de la ciudadanía".

A esta suma habría que añadir 320.000 euros destinados al Navarra Cybersecurity Center (NavCC), superando así los 2 millones de euros dedicados a esta área, ha informado el Gobierno foral. El foco de este centro es "concienciar a la ciudadanía en torno a las ciberamenazas, además de, realizar una labor de sensibilización con las y los menores junto al Departamento de Educación".

Además, el NavCC también trabaja con el tejido empresarial navarro para que las compañías ganen en resistencia ante los riesgos actuales en la red, además de adecuarse a normativas europeas nuevas como la Ley de Ciberresiliencia (CRA, por sus siglas en inglés) para poder seguir vendiendo productos y servicios basados en Internet. Este centro está financiado mayoritariamente con fondos europeos RETECH, gracias a los cuales el Gobierno de Navarra ha captado un total de 2,6 millones de euros, complementados con una aportación adicional de un millón de euros de fondos propios para su funcionamiento durante el periodo 2023-2026.

Las diferentes medidas de ciberseguridad habilitadas en los sistemas críticos del Gobierno de Navarra se implementan tanto en los dos Centros de Procesamiento de Datos (CPD) propios como en la nube. Entre sus áreas de actuación se encuentran la estrategia de ciberseguridad, con el análisis de riesgos como principal herramienta; la auditoría de seguridad tecnológica, evaluando la seguridad de las plataformas viéndolas desde la posición del hacker malicioso; y la gestión de ciberataques, realizando un ejercicio de prevención a través de bloqueo automático de ciberamenazas y la detección de actividad sospechosa.

Más específicamente, los equipos anti-hacker (SOC) se componen de tres pilares básicos: personas con formación especializada; tecnología híbrida, combinando soluciones tradicionales con alta tecnología; y distintos procesos que unen a esta tecnología con las personas para dar el resultado esperado de proteger los datos personales de la ciudadanía navarra.

PRÓXIMA CERTIFICACIÓN EN EL MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD

En línea con el compromiso con la protección de datos y la seguridad de la información en los servicios del Gobierno de Navarra, la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización se encuentra actualmente trabajando en obtener la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el nivel alto, el más elevado de la normativa, para sus infraestructuras tecnológicas ubicados en los Centros de Proceso de Datos (DataCenter) de la comunidad. Está contemplado que este hito se alcance durante el primer semestre de este año, ha detallado el Ejecutivo.

Esta certificación, que actualmente para Navarra es de nivel medio, reconoce que los sistemas cumplen los más altos estándares de seguridad exigidos en el sector público, tras un proceso exigente de revisión, mejora y verificación, en un esfuerzo coordinado de los equipos técnicos y de gestión, que han trabajado durante meses para reforzar la protección de la información y los servicios digitales.