Los servicios mínimos de las villavesas salen con retraso debido a piquetes ante los paros convocados para este jueves

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros parciales convocados para este jueves en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona de 6 a 8.30 horas están saliendo con retraso de las instalaciones debido a piquetes informativos, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que el servicio recupere la normalidad entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente.

De esta forma, el comité de empresa retoma los paros que llevaba meses convocando en el marco de la negociación del convenio y que había interrumpido tras los Sanfermines.

Los próximos paros tendrán lugar los días 15, 17, 19, 22, 24 y 26 de septiembre, en horario de 6 a 8.30 horas. En la primera semana las jornadas de huelga están siendo el martes y el jueves y en las dos semanas posteriores serán los lunes, miércoles y viernes.