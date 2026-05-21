La sexta Feria del Libro de Navarra se celebrará del 29 de mayo al 7 de junio en la Plaza del Castillo de Pamplona

Presentación de la sexta edición de la Feria del Libro de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado este jueves la sexta edición de la Feria del Libro de Navarra, que se celebrará entre el 29 de mayo y el 7 de junio en la plaza de Castillo de Pamplona.

Durante la presentación, la consejera ha estado acompañada del presidente de la Asociación de Librerías de Navarra, Pablo Abarzuza. "Queremos que esta feria sea una experiencia cultural viva, donde se hable de libros, se escuche a autores y autoras, se descubran nuevas voces de Navarra y de fuera de nuestra comunidad, y donde haya espacio para una programación atractiva que promueva la lectura y visibilice a todos los agentes que participan en el sector literario", ha señalado Esnaola.

Asimismo, la consejera ha adelantado el compromiso del Gobierno de Navarra de "que la feria tenga presencia en todo el territorio navarro". Así, ha destacado que, mediante la red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad foral, el programa de esta sexta edición se extiende por la comunidad foral a localidades como Allo, Monteagudo, Estella-Lizarra, el Valle de Aranguren, Olaz, Leitza, Lakuntza, San Pedro, Lesaka, Cortes o Lumbier, que acogerán encuentros literarios para garantizar, en palabras de Esnaola, "que el acceso al libro sea un derecho para toda la ciudadanía navarra".

En la presentación, celebrada en la Biblioteca de Navarra, la consejera ha valorado también la Feria del Libro como "fruto de una sólida alianza" entre la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y la Asociación de Liberarías de Navarra.

Asimismo, ha agradecido la participación de todas las entidades colaboradoras en la puesta en marcha de esta edición, y ha manifestado su deseo de que el evento sea ante todo "una gran fiesta de la lectura".

El cartel de la edición 2026 de la Feria ha corrido a cargo de la ilustradora Liébana Goñi.

PROGRAMA 2026

La consejera ha destacado durante los encuentros literarios 'A dos voces', donde escritores de Navarra establecerán diálogos cara a cara en distintas localidades.

En este sentido, se celebrarán encuentros entre autores como Mikel Zuza y Patxi Irurzun en Allo, Germán Sánchez y Ester Ortiz en Monteagudo, Mikel Soto e Irati Jiménez en Lakuntza, Garazi Arrula y Maddi Ane Txoperena en San Pedro, o Ana Isabel Corcín y Jon Aramendia en Cortes, entre otros.

También se incluye en el programa de esta edición la celebración de Clubes de Lectura Abiertos, con sesiones en la Plaza del Castillo de Pamplona, en las que participarán figuras como Laura Chivite, ganadora del premio al Talento Artístico 2023 (30 de mayo) o el periodista y escritor Daniel Blanco, para hablar en el club joven de la obra 'El tiempo de la verdad' (4 de junio).

Asimismo, como en la pasada edición de la feria, el próximo 3 de junio se entregarán también los premios de la II edición del Certamen de Microrrelatos, a la que seguirá un taller de rap con Txus San Vicente.