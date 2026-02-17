Silencio de los agentes de la UCO en la comisión de investigación del Parlamento foral por instrucción del juez

Comisión de investigación en el Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la UCO de la Guardia Civil que han redactado los informes de la causa por la que se ha procesado al ex secretario de Organización y ex diputado socialista Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García comparecen este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública si bien han anunciado que no iban a realizar ningún tipo de declaración en relación a la causa por instrucciones del magistrado y se mantienen en silencio ante las preguntas de los grupos parlamentarios.

Los dos agentes comparecen en sesión abierta a los medios de comunicación aunque, dado que solicitaron que no se captasen imágenes de ellos, la comisión acordó no permitir el acceso a la sala de los medios audiovisuales ni la grabación ni captación de imágenes de los comparecientes para "preservar" su identidad, como ha recordado la presidenta de la comisión, Irati Jiménez.

Han llegado al Parlamento de Navarra a las 8.30 horas, una hora y media antes del inicio de la sesión, y han entrado al edificio por el parking en lugar de por la puerta principal peatonal. En ese periodo previo al inicio de la comisión han permanecido en una sala contigua hasta que ha comenzado la comparecencia con presencia de medios escritos y de los parlamentarios.

La comisión ha dado inicio con la intervención del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien les ha preguntado si la causa es secreta, a lo que uno de los agentes ha comentado que no, que sí lo fue pero "ahora no es secreta".

Seguidamente, uno de los agentes ha manifestado que "para nosotros es un honor comparecer en esta comisión de investigación", pero que, "siguiendo instrucciones del magistrado instructor de la causa que sigue la sección cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debemos comunicarles que no haremos ningún tipo de declaración vinculada a la referida causa".

Así, ha precisado, que "dependemos funcionalmente como Policía Judicial de este magistrado". "No nos acogemos al secreto profesional", ha dicho, si bien ha precisado que "nos acogemos al deber de cumplir las órdenes que recibimos". "Aunque no sea secreta, hay un deber de reserva de todas las diligencias en un proceso penal", ha comentado.