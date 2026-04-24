El Sindicato Médico acusa a Domínguez de intentar "enfrentar" a médicos y pacientes y censura su "nula gestión"

(I-D) Rosa Alás, Vicepresidenta De Extrahospitalaria Del Sindicato Médico De Navarra, José Ramón Sanchiz, Presidente Del Sindicato, Y Concha Goñi, Vicepresidenta De Atención Hospitalaria. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico de Navarra, Juan Ramón Sanchiz, ha acusado al consejero de Salud, Fernando Domínguez, de poner a los facultativos como "los malos de la película" y "nos está enfrentando con nuestros pacientes". "Nos acusa de ineficaces, de inactivos, de que somos irresponsables", ha criticado, para replicar que "la irresponsabilidad viene de una nula gestión". "Si no se reconoce el problema, no tiene solución", que "pasa por quien toma las decisiones en Salud y no las está tomando", ha remarcado.

Así lo ha manifestado en el marco de una rueda de prensa en la que se ha advertido de la "situación totalmente inaguantable" en la sanidad pública debido al déficit de médicos, que tiene consecuencias en la continuidad asistencial de los pacientes. Junto con Sanchiz han comparecido Rosa Alás, vicepresidenta de extrahospitalaria del sindicato, y Concha Goñi, vicepresidenta de atención hospitalaria.

En esta comparecencia se ha confirmado una convocatoria para que los médicos de todos los servicios dejen de realizar prolongaciones de jornada durante las tardes los meses de mayo y junio. Sanchiz ha lamentado tener que estar en "conflicto permanente" con el Ejecutivo foral pero ha señalado que "tenemos que presionar de alguna manera". En este caso, dejando de trabajar "por encima de jornada". Sanchiz ha criticado, además, que Domínguez "no para de sacar sueldos elevados de médicos pero no dice en ningún momento las horas que hacen esos médicos para conseguir este sueldo".

Por otro lado, el SNM ha convocado una manifestación el próximo 29 de abril, a las 18.30 horas, bajo el lema 'Por nuestros pacientes. No sin médicos'. Partirá desde la plaza de Merindades y finalizará en la Plaza del Castillo.

El presidente del SMN ha considerado "un auténtico insulto responsabilizar a directores" de los centros de salud de "las colas en la puerta". "No se hace ni una medida ni estudio de las necesidades reales de médicos y se hacen pequeños parches tratando de justificar una gestión nefasta", ha reprochado, para señalar que se hace un "traspaso de la responsabilidad de su gestión al día a día de los centros". "Cada uno tiene que asumir su responsabilidad y ahora, a final de la legislatura, no se puede responsabilizar de la situación a los médicos", ha subrayado.

Asimismo, ha considerado "otro nuevo insulto" los incentivos anunciados en "dos servicios que están colapsados". "Es admitir que por dinero vas a trabajar más. No podemos trabajar más para atender a nuestros pacientes como se merecen", ha resaltado.

Por otro lado, el SNM se ha mostrado de acuerdo con la medida anunciada por Salud de que los médicos fichen, pero ha criticado que el Departamento no ha explicado "cómo se va a reflejar todo el trabajo que no se contabiliza" como la preparación de la jornada por teletrabajo o los tiempos de guardia. "Queremos que se contabilice todo el trabajo", ha remarcado Sanchiz.

LA FALTA DE MÉDICOS "IMPACTA EN LA SALUD" DE LOS PACIENTES

Ante esta situación, el SMN ha lanzado una campaña de información con una serie de infografías que explican al paciente "de modo sencillo" cómo la falta de médicos "está impactando en su salud". Una carencia de facultativos que "afecta a todos, no es solo un problema del sistema sino de salud pública", que "está generando consecuencias visibles en los pacientes" y una "sobrecarga" en los médicos que "están enfermando" por "estrés" y "cansancio".

Según ha destacado Goñi, "los datos son aplastantes" y demuestran que contar con un médico a lo largo de tiempo "influye directamente en la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes". Citando estudios científicos, esta atención continuada "reduce la mortalidad hasta en un 25% y disminuye entre el 25% a 30% los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias".

Entre las causas de la situación actual ha señalado el envejecimiento de la población, con más pacientes crónicos y con más patologías, lo que lleva a una "mayor demanda asistencial" que no puede abordar una "plantilla insuficiente" y "sobrecargada". Goñi ha criticado que el sindicato lleva "diez años denunciando este déficit de plantilla". Una "situación insostenible que hace que los médicos no puedan hacer bien su trabajo", con jornadas con "muchas más horas de las que corresponden", "guardias que se han convertido en un trabajo continuado de 24 horas" y descansos "incompletos" e "insuficientes".

"El sistema funciona a costa de violar los derechos de los médicos", ha censurado Goñi, que ha indicado que "hay menos médicos, las agendas de los que quedan están más llenas y el tiempo para cada pacientes se ve disminuido", con "retrasos en las consultas" y un seguimiento que "no es todo lo adecuado que debería ser". "Al final el médico que te atiende no es que te atiende todos los días y muchas veces no te conoce", lo que se traduce en "una peor asistencia".

Según los datos que ha aportado el sindicato en la rueda de prensa, hay un "déficit bastante importante" en la plantilla efectiva de médicos, que alcanza hasta un 23% en algunas especialidades. Además, las horas de jornada se amplían un 48% en el caso de los MIR y hasta un 30% en los facultativos, mientras que solo el 41% de ausencias son sustituidas. "La plantilla, que ya es deficitaria y tiene una sobrecarga importante, se cubre a sí misma las ausencias", ha advertido.

Esta situación está provocando que los problemas de salud entre los médicos "son cada vez más importantes" y está provocando "un abandono de la sanidad pública" hacia la privada u otras comunidades o países. En Navarra, ha advertido, hay un "serio problema para atraer médicos", siendo la tercera comunidad que "más descenso de colegiación ha tenido, por detrás de Madrid y Cataluña".

Frente a ello, ha criticado que desde el Departamento de Salud se aportan "pocas soluciones". "Es necesaria una planificación real a medio y largo plazo, hay que mejorar la situación de los facultativos y mejoras laborales que permitan asistir mejor a los pacientes, atraer y fidelizar a los médicos que vengan" y "no debemos tratar a los pacientes como un número", ha reivindicado.

En este sentido, ha rechazado el aumento de oferta de citas online porque "deja a los pacientes que menos manejan las redes desprovistos para tener una cita en su centro de salud". Pacientes que "van a seguir yendo a pedir cita" presencialmente, "forzando al médico que no se va a negar a verlos". Citas online, además, "sin ningún tipo de triaje". "Se trata de atender a quien realmente lo necesita", ha dicho.

En cuanto al incremento salarial de 400 euros, Goñi ha destacado que "fue un acuerdo de final de huelga que se debe respetar" y que buscaba "equiparar" la situación de los médicos con los de las comunidades vecinas. Además, ha remarcado que, a pesar de este incrementos, Navarra es "la penúltima comunidad que peor paga a sus médicos".

"Es absurdo tener un conflicto desde principios de la legislatura y no haberse reunido ni una sola vez con el comité de huelga", ha criticado Goñi, quien ha defendido que "la continuidad asistencial es muy importante y hoy más que nunca tenemos que defender la sanidad pública", lo que pasa por "defender a los médicos".