El Sindicato Médico de Navarra convoca huelga indefinida por las tardes a partir de julio

Archivo - Inmediaciones del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra ha decidido convocar a partir del 1 de julio y de forma indefinida una huelga de profesionales por las tardes, prolongando así el paro que había convocado para mayo y junio.

La organización sindical ha decidido dar este paso tras escuchar a los médicos que han acudido a las asambleas celebras en el Hospital Universitario de Navarra, en el Hospital Reina Sofía de Tudela, en el Hospital García Orcoyen de Estella y en la Clínica Ubarmin, así como de forma telemática. Los profesionales han considerado que la propuesta realizada por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra es insuficiente.

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que "la gente está muy caliente porque están todas las Comunidades Autónomas haciendo ofertas a sus médicos para intentar desactivar las huelgas y están absolutamente indignados" con el planteamiento del Departamento de Salud del Gobierno foral.

Alberto Pérez ha destacado que "el Departamento, como mínimo, tendría que igualar las ofertas de otras Comunidades". "Navarra es la única que no tiene definido un exceso de jornada, seguimos con la exclusiva, no podemos trasladarnos al resto de España, las diferencias laborales con cualquier otra Comunidad Autónoma son tan brutales que lo primero que tienen que hacer el Departamento y el Gobierno de Navarra es igualar las condiciones laborales a las de la mejor de las Comunidades Autónomas", ha subrayado.

El secretario general del SMN ha señalado que "estamos con plantillas a menos 23%, los centros de salud están desbordados, hay colas de pacientes, la situación actual de la sanidad en Navarra es penosa, no voy a decir que castastrófica porque seguimos atendiendo a pacientes a costa del esfuerzo de los profesionales". "No podemos parar la protesta. Tenemos que hacer presión para que la situación mejore", ha afirmado.