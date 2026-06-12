El Sindicato Médico de Navarra convoca una huelga indefinida de tardes a partir del 1 de julio

Archivo - Foto de una rueda de prensa del Sindicato Médico. En el centro su presidente José Ramón Sanchiz. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida de tardes a partir del próximo 1 de julio después que el colectivo médico y facultativo haya rechazado en las asambleas celebradas en los distintos hospitales de Navarra la propuesta presentada por el Departamento de Salud sobre jornada, exceso horario y control de actividad.

"Navarra es la única comunidad autónoma poseedora de una normativa que legitima el exceso ilimitado del trabajo médico y, de entre todos los trabajadores de Salud, únicamente lo hace con nosotros. Por ley exige a sus facultativos trabajar sin un límite efectivo de jornada", critican desde el sindicato.

La organización ha reclamado que la jornada "respete un límite legal máximo de 48 horas semanales y que se reduzca progresivamente hasta equipararse a la que disfruta cualquier otro trabajador público foral (37,5h)". Igualmente, ha demandado que "se compute en jornada todo el trabajo obligatorio que ya realizamos, y que se compensen adecuadamente los excesos horarios en los que incurrimos".

El SMN ha considerado que la oferta de Salud "resulta absurda, no pone solución a unas condiciones reservadas solo para los médicos. No reconoce la inexistencia de una contabilidad regular de nuestra jornada, sino que además perpetúa que sigamos trabajando sin establecer los mismos límites legales que rigen para el resto de los trabajadores sanitarios" y "sin compensar razonablemente los excesos que ya hacemos para sostener el sistema".

Por todo ello, ha instado al Departamento de Salud y al Gobierno de Navarra a "recapacitar sobre las condiciones laborales abusivas que se imponen exclusivamente al colectivo médico y facultativo". "Ante la falta de soluciones razonables y ante nuestra realidad laboral, nos vemos forzados a intensificar las movilizaciones", ha señalado.

El sindicato ha indicado que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, "afirmó en el último Consejo Interterritorial que Navarra cuenta con autonomía en materia de personal y que, salvo en el caso de los médicos internos residentes, los facultativos navarros no dependemos del Estatuto Marco para regular nuestras condiciones laborales". "Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo y crear una normativa laboral que también nos proteja como al resto de trabajadores, a la altura de las mejores, para poder competir con otras comunidades en la atracción y fidelización de personal facultativo", ha remarcado.

A esta huelga indefinida de tardes se sumarán las movilizaciones que el comité de huelga estatal decida acometer en los próximos meses con el objetivo de conseguir un Estatuto Médico y Facultativo propio.