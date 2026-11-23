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PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha mostrado este lunes su rechazo al acuerdo que el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra "ha anunciado sin los médicos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O)".

En un comunicado, el SMN ha afirmado que el pacto "no aborda los problemas específicos de los médicos y facultativos ni garantiza una mejor atención a los pacientes". El sindicato no cuestiona "que se mejoren las condiciones laborales de otros profesionales sanitarios", y considera "necesarias" esas mejoras.

Lo que rechaza es "que se presente como un gran avance para el conjunto de la plantilla" un acuerdo que, a su juicio, "deja sin respuesta las principales reivindicaciones de los médicos y facultativos".

Aunque el Gobierno "ha anunciado que el acuerdo incluye mejoras en el trabajo nocturno de los mayores de 55 años", el SMN se ha preguntado "qué ocurre con los médicos que, a esa edad, siguen realizando guardias de 24 horas ininterrumpidas", y ha advertido de que "no se garantiza que la medida alcance a los médicos y facultativos obligados a hacer guardias de presencia física, trabajando toda la noche y prolongando su jornada hasta las 24 horas consecutivas". "Una realidad que merece, como mínimo, la misma consideración y protección", ha indicado el secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez.

Pese a que el Departamento "anuncia también mejoras en formación", según el SMN, "ampliar la oferta de cursos no garantiza el acceso efectivo a ella".

A su juicio, "la insuficiencia de plantillas médicas en Navarra dificulta incluso cubrir la actividad asistencial ordinaria, por lo que muchos médicos seguirán encontrando enormes dificultades para actualizar sus conocimientos durante la jornada".

"La formación continuada no es un privilegio de los profesionales: es una necesidad del sistema sanitario y una garantía de calidad y seguridad para los pacientes", ha subrayado Pérez.

JORNADA Y COMPENSACIÓN DE LAS GUARDIAS

El acuerdo "contempla mejorar la compensación económica de las guardias voluntarias que, sumadas a la jornada ordinaria, superen las 48 horas semanales". Para el SMN, "el problema no es solo cuánto se paga por trabajar más, sino cuánto tiempo se puede exigir trabajar a un profesional sanitario sin comprometer su salud, su descanso y la seguridad de sus pacientes".

El sindicato señala que el acuerdo "no aclara cómo se computarán los periodos de disponibilidad ni las restricciones que soportan los profesionales".

Además, el SMN ha apuntado que "la normativa europea establece límites a la jornada laboral y garantías de descanso que no pueden sustituirse por incentivos económicos", y considera "inaceptable" que "la solución a la sobrecarga asistencial siga girando en torno a prolongar las jornadas de los mismos profesionales, en lugar de garantizar plantillas suficientes y condiciones de trabajo ".

"La salud de los médicos no se protege pagando más por su agotamiento. Se protege evitando que tengan que trabajar hasta agotarse", ha añadido Pérez.

Con respecto a los pacientes, el sindicato ha advertido de que "ninguna de las medidas anunciadas garantiza por sí misma más tiempo de consulta con su médico, citas más rápidas, menos demoras diagnósticas ni una reducción efectiva de las listas de espera". En su opinión, el Departamento "vuelve a confundir los anuncios de mejoras con la solución de los problemas reales".

El SMN ha afirmado que "seguirá defendiendo unas condiciones laborales dignas para los médicos y facultativos, comparables a las de otras comunidades y una sanidad pública en la que los pacientes puedan recibir la atención que necesitan, con el tiempo y los recursos adecuados".

"No podemos seguir perdiendo médicos especialistas por las malas condiciones laborales que les ofrecemos. No se fortalece la sanidad pública ignorando a quienes tienen que atender a sus pacientes. Muchos anuncios, pocas garantías, poco control de resultados y los problemas de siempre sin resolver", ha apuntado Pérez, que ha añadido que para "los pacientes y para los médicos navarros, este acuerdo es puro humo".