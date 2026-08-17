El Sindicato de Policía Foral critica la "falta de dotación" de dispositivos electrónicos 'taser'

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Policía Foral (CSIF-SPF) ha criticado este lunes la falta de dispositivos electrónicos de control -'taser'- en el cuerpo autonómico. Se trata de "armas intermedias en el uso de la fuerza para resolver diferentes intervenciones en la cuales hay un riesgo físico para los agentes" y que el sindicato lleva "años" reclamando, según ha explicado CSIF-SPF en una nota.

"Desde el Departamento de Interior aludían, para su uso, a que primero había que integrarlas en el catálogo de armas de la Policía Foral, regulado en la orden foral 56/2017. Por ello, y después de años de reclamaciones sindicales, por fin se consiguió en julio de 2025 la inclusión de los dispositivos electrónicos de control (DEC) en la mencionada orden foral, tras lo cual se realizó la formación de los agentes operadores del DEC a principios de este año", ha explicado CSIF-SPF.

No obstante, según ha criticado la organización sindical, "más de un año después de la modificación legal, los DEC siguen sin estar operativos para los agentes que patrullan en la calle, con el resultado de la indefensión de nuestros compañeros y compañeras que todos los días patrullan en las calles".

CSIF-SPF ha apuntado que "recientemente unos agentes de Seguridad Ciudadana tuvieron que hacer frente a una persona armada con un cuchillo sin disponer de ningún medio no letal a su alcance que permitiera reducir a esta persona sin poner en riesgo su integridad física, ocurriendo esto durante el turno de noche en el que no están disponibles los Grupos Operativos de Intervención, que cuentan con medios más especializados para resolver este tipo de incidentes".

Por ello, según ha explicado el sindicato, "se tuvo que pedir refuerzos a la Policía Local de Noáin, ya que ellos, al igual que muchas policías locales de Navarra, sí disponen de los DEC como medio oportuno para resolver este tipo de incidentes, aunque finalmente no hizo falta hacer uso de los mismos ya que la persona depuso su actitud".

CSIF-SPF ha continuado señalando que el mes pasado se produjo un incidente similar en una comisaría territorial, en el que una policía foral resultó herida leve al reducir a una persona armada con un cuchillo.

La organización sindical ha destacado que "también existe otro medio intermedio de letalidad reducida y que también llevamos años solicitando para los agentes de Seguridad Ciudadana". "Se trata de los lanzadores de 40mm, que sustituyeron a las bocachas en 2016 y que nunca llegaron, a pesar de que desde la Jefatura de la Policía Foral de aquel momento se dijo que se dotaría de los mismos a las unidades de Seguridad Ciudadana, al igual que tienen nuestros homólogos de la Ertzaintza", ha explicado.

Según el Sindicato de Policía Foral, "poder disponer de este elemento, junto con su formación correspondiente, permite solventar incidentes en los cuales la distancia es primordial y se transforma en seguridad". "Los agentes de Seguridad Ciudadana no disponen del apoyo de unidades especializadas en los turnos de noche, además de que en la comisarías territoriales los tiempos de respuesta de apoyos son altos, por lo que disponer de estos medios equivale a ganar en seguridad y solventar cualquier intervención con mayor seguridad para los policías intervinientes", ha insistido.

Sin embargo, ha criticado que "nuevamente la desidia y falta de interés por parte del Departamento de Interior ponen en riesgo a nuestros policías forales, los cuales ponen en riesgo su integridad física en una calle que cada día está peor y con intervenciones más complejas y complicadas".