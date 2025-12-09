Los sindicatos acusan de "oscurantismo" a la dirección del Museo de Navarra ante cambios que afectan al personal

La Comisión de Personal de la Administración Núcleo se concentra frente al Museo de Navarra para protestar contra la dirección del centro, a la que acusa de estar "actuando con su habitual oscurantismo" ante cambios relativos a personal. - LAB

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Personal de la Administración Núcleo se ha concentrado este martes frente al Museo de Navarra para protestar contra la dirección del centro, a la que acusa de estar "actuando con su habitual oscurantismo e imponiendo sus decisiones con una falta total de transparencia".

La representación sindical (Afapna, CCOO, ELA, LAB y UGT) ha señalado que "se va a contar con cinco plazas menos de personal de sala, lo que deja a la plantilla en una situación muy vulnerable" y ha criticado que "no se está proporcionando información al personal ni a la representación sindical".

"Cada uno de los sindicatos que formamos parte de la Comisión de Personal hemos enviado correos pidiendo información, pero desde la dirección del Museo de Navarra no se había contestado ninguno, hasta que se han enterado de la convocatoria de concentración de este día. No tenemos ninguna información sobre estos importantes cambios y nos emplazan a una próxima Mesa Sectorial", han señalado.

A continuación, los sindicatos han explicado que este martes "se abren todas las plantas del Museo de Navarra, y una vez más, el personal va a tener que hacer frente a condiciones laborales precarias, ya que deberá realizar turnos partidos, trabajar tanto por la mañana como por la tarde, además de trabajar en festivos de forma alterna".

Por ello, han asegurado que "la plantilla del Museo de Navarra requiere con urgencia cambios significativos que le supongan un beneficio real". "Esto incluye, ante todo, la implantación de unos horarios que garanticen la conciliación entre la vida laboral y personal. Asimismo, urge establecer una flexibilidad horaria que contribuya al bienestar del equipo, mejore el rendimiento y reduzca su desgaste. También es necesario rebajar el número total de horas anuales", han defendido.

Los sindicatos han destacado que "toda negociación requiere, como cualquier intercambio de información efectivo, de unos canales comunicativos eficientes". Por ello, han exigido a la dirección del Museo de Navarra que "deje de mentir y establezca canales de comunicación claros y sobre todo respetuosos, que no amarguen el ambiente laboral del personal del Museo". "Basta ya de mentiras. Exigimos a la dirección una respuesta inmediata y el compromiso firme e indiscutible de sentarse a negociar para tratar de mejorar las condiciones laborales de todas las personas que formamos la plantilla del museo público de Navarra. Desde la Comisión de Personal de Núcleo creemos, a su vez, que esas mejoras ahondaran en un perfeccionamiento del servicio público que se presta", han señalado.