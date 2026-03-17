Los sindicatos convocantes destacan el "importante" seguimiento en Navarra de la huelga por un salario mínimo propio

Varias personas se concentran durante los piquetes para un SMI propio para el País Vasco y Navarra, en las cocheras del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, a 17 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, St - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos convocantes de la huelga general por un salario mínimo propio de 1.500 euros, ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, han afirmado que la convocatoria "está teniendo un seguimiento importante en Navarra".

"En una primera valoración, podemos considerar positiva la respuesta a la convocatoria de huelga general", han indicado en un comunicado, tras subrayar que la convocatoria "está teniendo un seguimiento importante a pesar de los chantajes, amenazas y obstáculos por parte de empresas, así como por la imposición de servicios mínimos abusivos que tenían como objetivo impedir el derecho de huelga".

En cuanto al nivel de seguimiento, han destacado que "en la mitad norte de Navarra el paro es prácticamente total, con el cierre de las empresas más importantes Bortziriak, como Funvera, Savera y el centro Benito Menni, aunque este último muy condicionado por los servicios mínimos abusivos".

En Sakana y Leitza, "el paro también es generalizado, con paros totales en empresas como Lecta (antes Sarriopapel), Magotteaux, Aceror Moldeados Lacunza, GH Guema, Industrial Barranquesa (Lakuntza), Onmia". Asimismo, en otras empresas de la zona "el seguimiento del paro ha sido muy importante (Cementos Portland, Sakana S.coop, Agrozumos, Wisco)".

En la Comarca de Pamplona, "la huelga está teniendo incidencia en todos los sectores, tanto en el sector industrial en empresas como VW, KYBSE, TRW, Icer Rail, Ingeteam, Lácteos Navarra, como en el sector servicios (ITV, instalaciones deportivas de Huarte, Slan, piscina Oberena, Leclrec, Carrefour)".

En las comarcas de Estella y Tafalla "el seguimiento también ha tenido incidencia en empresas como Schneider, Samsic, El Caserio". En la Ribera "el seguimiento ha sido menor, destacando la incidencia en empresas como Guardian, Congelados de Navarra, Uvesa". En empresas "del sector del campo", como Huerta de Peralta y Florette, los paros "han sido muy importantes".

En el sector público el paro "se ha notado especialmente en Educación, en las ikastolas, en escuelas infantiles, en comedores escolares", y en la Administración Local en Ayuntamientos como Pamplona, Zizur Mayor, Burlada, Villava, Estella, Alsasua y las Mancomunidades de Sakana y Leitza, entre otras.

Las columnas partirán desde distintos puntos de Pamplona a las 11 horas para juntarse y dar comienzo a la manifestación que tendrá lugar a las 12.30 desde la Plaza del Castillo, misma hora en la que partirá la manifestación de Tudela desde la Plaza Nueva.

A la tarde se realizarán distintas movilizaciones descentralizadas en Santesteban, Tudela, Alsasua, Leitza, Sangüesa, Puente la Reina, Zizur, Barañain, Berriozar, Ansoáin, Villava, Burlada, Estella, Tafalla, Pamplona y Aoiz.

VALORACIÓN DE CNT

Por su parte, CNT, que ha convocado la huelga al margen de estos sindicatos junto a CGT, Solidari y EHKS, ha valorado "positivamente" la jornada de huelga en un comunicado.

"En un contexto de degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora, en el que los sueldos se estancan mientras suben los precios de las necesidades básicas y los alquileres, es imprescindible volver a articular un movimiento obrero fuerte capaz de hacer frente a la explotación capitalista", han reivindicado.

La clase trabajadora "debe apostar por un modelo sindical totalmente independiente del estado y los partidos políticos que sea capaz de defender unas condiciones de vida y de trabajo dignas, hacer frente a la escalada bélica, al auge reaccionario y la crisis medioambiental".

CNT considera "imprescindible continuar luchando por un salario mínimo universal, digno y suficiente". "La huelga general del 17 de marzo debe ser el primer paso para articular un nuevo ciclo de luchas sindicales y sociales".