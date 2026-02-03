Sindicatos reclaman en Pamplona "que se garantice el derecho a vivir y trabajar en euskera"

Concentración en Pamplona para reclamar "que se garantice el derecho a vivir y trabajar en euskera" - LAB

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miembros de los sindicatos LAB, ELA y Steilas se han concentrado este martes en Pamplona para reclamar a las administraciones públicas "que se garantice el derecho a vivir y trabajar en euskera", en el marco de las movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra.

Estas concentraciones, según han informado desde el sindicato LAB en un comunicado, buscan "hacer frente a las agresiones que está sufriendo el euskera en las administraciones públicas" y pretenden "reivindicar las garantías jurídicas para poder trabajar y ser atendidos y atendidas en euskera".

"Nos movilizamos para interpelar a las administraciones públicas, y también al Gobierno de Navarra, a los ayuntamientos, a los colegios públicos, hospitales públicos y entidades públicas. Y es que en estas instituciones públicas el derecho a trabajar en euskera y a recibir servicios en euskera está en grave riesgo y no está garantizado. Ni que decir tiene en los ámbitos en los que el euskera no es oficial en Navarra", han señalado.

A su juicio, "la imposición y división de la Ley del Vascuence, de hace 39 años, crea en Navarra ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, con las graves consecuencias de que el euskera no sea oficial en todo el territorio". La ley, según han criticado, "regula la concesión o supresión del derecho a recibir atención en euskera en función del lugar de residencia".

Además, "la ofensiva vascófoba impulsada desde hace cuatro años en los juzgados" ha "dificultado la normalización del euskera y ha dado pasos atrás". "Así, CCOO y UGT siguen poniendo trabas para avanzar en la normalización del euskera mediante denuncias en los juzgados contra las competencias lingüísticas en el empleo público y utilizando argumentos falsos y totalmente vascófobos. Estos dos sindicatos alimentan a los jueces y juezas vascófobas y, junto con PSN-UPN-PP, buscan devolver el euskera a sus tiempos más oscuros, pretenden llevar el euskera a los tiempos del franquismo, sacándolo del ámbito público, paso a paso", han subrayado.

A su juicio, "están alimentando la falsa dicotomía entre los derechos lingüísticos y los derechos laborales". "El camino, sin embargo, es impulsar más el euskera, creando una nueva ley para que sea oficial en toda Navarra; el euskera debe ser puente para la cohesión social; hay que ofrecer oportunidades de aprendizaje del euskera a todos los trabajadores, incluidos los subcontratados, y no al revés", han reivindicado.

LAB "quiere para el euskera los mismos derechos que tiene el castellano" en las administraciones públicas, "nada más". Para ello, apuestan por "una nueva ley que haga oficial el euskera; denunciar sentencias contra el euskera; equiparar la necesidad de conocimiento del euskera y el castellano en la administración pública; consensuar planes de euskaldunización integral, acordando recursos y plazos, garantizando los conocimientos suficientes para el puesto de trabajo y elaborando planes para poder trabajar en euskera; y garantizar el derecho de las personas usuarias a usar el euskera como lengua de servicio".

También plantean "establecer mediante pliegos la obligatoriedad a las empresas prestadoras de servicios de elaboración de planes de euskera para garantizar el derecho de los trabajadores a trabajar en euskera y el derecho de los usuarios a ser atendidos en euskera en los ámbitos privatizados". Es decir, mediante cláusulas lingüísticas.

Se plantea, "garantizar, en tanto no exista una nueva ley, el derecho de los usuarios a que el euskera sea lengua de servicio en aquellos ámbitos en los que el euskera sea oficial".

Por otro lado, se reclama "establecer el conocimiento del euskera como mérito en aquellos ámbitos en los que el euskera no es oficial" y "hasta que todas las nuevas plazas exijan perfil, acordar anualmente un porcentaje incrementando el número de plazas con perfil de euskera en la administración".

"Durante estas semanas, el Gobierno de Navarra nos ha presentado un borrador de un nuevo estatuto de los empleados y empleadas públicas en el que no se tienen en cuenta las reivindicaciones expuestas anteriormente. Por lo tanto, pedimos que en el Estatuto se corrija lo siguiente: que se recojan las cláusulas que garanticen el derecho a trabajar en euskera y el derecho a que el euskera sea lengua de servicio", han reivindicado.