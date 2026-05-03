La situación del sistema sanitario navarro centra este lunes la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La situación del sistema sanitario de la Comunidad foral es una de las principales cuestiones que centran las iniciativas que se tramitarán este lunes en la sesión ordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. Así, UPN ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para que dé explicaciones sobre "la grave situación que atraviesa la sanidad navarra".

Los regionalistas han presentado diversas preguntas parlamentarias al consejero de Salud, Fernando Domínguez, sobre "disculpas públicas a los médicos tras señalarles públicamente", sobre la reducción de las listas de espera o sobre "la responsabilidad de las colas en los centros de salud". Otra pregunta, esta vez dirigida a la presidenta Chivite, versa sobre "la responsabilidad política de lo que está ocurriendo en el sistema de salud".

Sobre esta misma cuestión, Contigo-Zurekin quiere preguntar sobre las medidas y planes a adoptar por el Departamento de Salud, mientras que Vox ha registrado una cuestión sobre el funcionamiento de la sanidad navarra.

El orden del día incluye, también, preguntas parlamentarias sobre la situación de los inquilinos navarras tras no convalidarse el Real Decreto Ley 8/2026 que establecía una prórroga extraordinaria a los contratos del alquiler; sobre las afecciones en el sector primario y la agroindustria de la crisis generada por la guerra en Irán o sobre "el retraso hasta 2068 en la devolución del préstamo de los usos expectantes otorgados por Navarra a CANASA".

Por otro lado, EH Bildu ha presentado una moción que insta al Gobierno de España a derogar el decreto que declaró el territorio ocupado por el polígono de tiro de las Bardenas como Zona de Interés Preferente para la Defensa. En esta línea, Contigo-Zurekin ha registrado una iniciativa que insta a la Comunidad de Bardenas y al Ministerio de Defensa a que, una vez finalizado en 2028 el actual contrato de arrendamiento del Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas, no se proceda a su renovación y se ponga fin al uso militar de este espacio.

Contigo-Zurekin quiere instar, asimismo, al Gobierno de Navarra a impulsar medidas legales reglamentarias o ejecutivas para establecer una "moratoria integral" a la instalación de plantas de biometanización o biogás en la Comunidad foral "hasta que se cuente con un ecosistema normativo garantista".

En el apartado de las comparecencias, UPN quiere que la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, informe sobre la situación en el Servicio de Bomberos; y que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, informe sobre los datos de la EPA del primer trimestre de 2026.

Asimismo, en la sesión de este lunes se votará una propuesta de declaración institucional de Vox por la que el Parlamento de Navarra "conmemora el sacrificio de los 34 navarros fusilados en Cordovilla el 9 de diciembre de 1812 y celebra el espíritu del Dos de Mayo como expresión del levantamiento popular que inició la Guerra de la Independencia Española".