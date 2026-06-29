El SNE implanta un sistema telefónico automático para renovar la demanda de empleo disponible las 24 horas todo el año

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare ha implantado un nuevo sistema telefónico automático para renovar la demanda de empleo, que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Según han informado desde el Gobierno foral en una nota, medida persigue "impulsar una tramitación más sencilla y accesible" y se enmarca dentro de los planes de Simplificación Administrativa que lleva a cabo el Ejecutivo.

Hasta ahora, las personas usuarias podían renovar su demanda a través de la aplicación móvil del SNE-NL y/o mediante atención telefónica dentro del horario de servicio de 08 a 14.30 horas.

Con esta nueva funcionalidad, quienes opten por el canal telefónico podrán "sellar" de forma automática su demanda las 24 horas del día, todos los días del año. Para acceder al servicio, deberán llamar al número 848 424 500, seleccionar el idioma de atención (castellano o euskera) y, posteriormente, elegir la opción 2, 'Renovar la demanda de empleo'.

El sistema solicitará algunos datos básicos para verificar la identidad de la persona usuaria y, una vez validada la información, realizará automáticamente la renovación.

Tras completar el trámite, la persona usuaria recibirá un SMS de confirmación en el teléfono móvil que figure en la base de datos del SNE-NL, junto con la fecha de su próxima renovación. La renovación se realizará siempre que se esté en la fecha habilitada y se cumplan las condiciones para ello.

En caso de circunstancias excepcionales que impidan una renovación exitosa, la llamada se transferirá para ser atendida por personal de atención telefónica directa siempre que se produzca dentro del horario de atención al público (08 a 14.30 horas).

Se busca así "ofrecer a la ciudadanía una posibilidad más accesible, sin horarios y desde cualquier lugar, ofreciendo una vía más cómoda para realizar este trámite".

La atención telefónica del Organismo se gestiona conjuntamente por personal del propio Organismo y personal de la empresa pública Nasertic. Un total de 15 operadores realizan esta atención.

El total de llamadas recibidas en 2025 fue de 77.396, siendo contestadas el 68%. La activación del sistema de rellamada, incorporado el año pasado, ha permitido atender al 95% de las llamadas recibidas, que hasta mitad de junio han sido 46.791 llamadas.

De las llamadas atendidas este año, el 52% son renovaciones de demanda, el 30% requieren información general sobre programas y/o servicios y el 12% solicitan cita previa.

La renovación de la demanda también se puede realizar a través de la app móvil del SNE-NL, a través de internet o presencialmente en las Agencias de Empleo previas solicitud de cita.

En los próximos días estará a disposición de la ciudadanía una nueva versión de la app móvil que mejora tanto el diseño como la usabilidad, y soluciona algunos errores detectados.