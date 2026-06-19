El SNE promueve la inserción laboral de un millar de jóvenes a través del programa Garantía Juvenil

Archivo - El servicio, que se puso en marcha en 2024, ha atendido ya a un total de 4.362 jóvenes. - MIKEL LARREA - Archivo

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo (SNE), a través del programa Garantía Juvenil, ha atendido en lo que va de año a 1.347 jóvenes en el proceso de búsqueda de empleo. En concreto, 615 jóvenes han conseguido un puesto de trabajo tras el proceso de orientación y acompañamiento.

El programa Garantía Juvenil, recurso que el SNE desarrolla a través de CNAI y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), tiene como objetivo acompañar y orientar a las personas jóvenes en su transición al mercado de trabajo. El servicio, que se puso en marcha en 2024, ha atendido ya a un total de 4.362 jóvenes y se ha consolidado como un recurso clave para el acceso al empleo de la juventud navarra.

Bajo esta herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad juvenil, las personas jóvenes reciben una atención individualizada, cercana y orientada a resultados con formación y acceso directo a oportunidades laborales. En concreto, en estos primeros cinco meses de 2026 se han realizado 384 diagnósticos individualizados, 336 itinerarios personalizados de inserción laboral y un total de 1.521 acciones de asesoramiento técnico personalizado con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo.

Además, con objeto de llegar a más jóvenes, se han organizado 41 talleres en agencias de empleo, en el que han participado 324 personas; 49 talleres en centros educativos, con 766 participantes; junto con 87 personas jóvenes que han participado en acciones de difusión de diferentes entidades. En estas acciones, el Gobierno ha destacado las llevadas a cabo con colectivos vulnerables como jóvenes con discapacidad.

IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

El Servicio Navarro de Empleo ofrece este programa en distintas agencias como Iturrondo en Burlada, Tudela, Tafalla, Estella-Lizarra y las oficinas del Segundo Ensanche en la capital navarra. Además, colabora con agentes sociales, educativos y económicos con la participación en ferias y jornadas de empleo consolidando así una red que facilita oportunidades reales de inserción.

Quienes estén interesados en participar en Garantía Juvenil pueden solicitar el acompañamiento a través de la APP del SNE, el correo electrónico garantia.juvenil@navarra.es o en el teléfono 848 425 500 / 608 900 972 o dirigiéndose directamente a la oficina de empleo más cercana.