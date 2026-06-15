El SNS aprueba su plan de verano con 1.695 contrataciones y la adecuación de horarios y camas hospitalarias

Archivo - Navarra.- Navarra renueva el sistema de citación para mejorar la accesibilidad a Atención Primaria - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud (SNS) ha preparado su plan de verano con el objetivo de cubrir las vacaciones, asuntos propios y festividades patronales que corresponden a los profesionales. Así, el SNS ha formalizado hasta el momento un total de 1.695 contratos de diferentes categorías profesionales, lo que se traduce en 125.721 días de cobertura efectiva.

Por categorías, Enfermería es el área con mayor volumen de refuerzo, con un total de 468 contratos, seguida de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con 384 contratos. Las contrataciones de personal administrativo se sitúan en 307, mientras que 15 médicos reforzarán la plantilla durante el periodo estival.

HORARIOS DE VERANO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Los centros de salud de Atención Primaria prestarán servicio exclusivamente en horario de mañana, en horario comprendido entre las 8 y las 15.20 horas. Las modificaciones en los horarios de atención se aplicarán de manera general entre el 15 de junio y el 27 de septiembre, con excepciones en las áreas de Estella-Lizarra (hasta el 11 de septiembre) y Tudela. Los dos centros de salud urbanos de la capital ribera, Tudela Este-Santa Ana y Tudela Oeste-Gayarre, atenderán desde las 8 hasta las 15.20 horas entre el 13 de julio y el 28 de agosto en caso del centro de salud Tudela Este y del 20 de julio al 28 de agosto en el caso del centro de salud Tudela Oeste.

No se prevé el cierre de ningún consultorio local de la red salvo incidencias imprevistas. Únicamente se limitarán de forma puntual algunas horas de consulta durante las vacaciones del titular, una circunstancia que será comunicada previamente tanto a la población como a los ayuntamientos afectados.

Los puntos de atención continuada, los servicios normales de Urgencias y las Urgencias Extrahospitalarias de Pamplona (centros de San Martín y Buztintxuri) mantendrán sus horarios habituales sin cambios.

ADECUACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS A LA DEMANDA ESTIVAL

Debido a la reducción habitual de la actividad asistencial y a la menor incidencia de virus respiratorios propios de los meses fríos, el Servicio Navarro de Salud adecuará de forma temporal el número de camas disponibles durante la época estival.

Así, en el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona se cerrarán transitoriamente 35 camas desde el 22 de junio y hasta 74 camas desde el 3 de julio hasta el 13 de septiembre. En el Hospital Reina Sofía de Tudela se interrumpirán 7 camas de Pediatría del 1 de julio al 30 de agosto y 18 camas de hospitalización quirúrgica del 24 de julio al 6 de septiembre. Por su parte, en el Hospital García Orcoyen de Estella se cierran 4 camas de la segunda planta de Hospitalización de Medicina Interna.

En el caso de Hospitalización a Domicilio, el 15 de junio se reducen 8 camas en Pamplona, manteniendo 92 abiertas, mientras que, a partir del 6 de julio (y hasta el 30 de agosto) se llevará al cabo el cierre provisional de 12 camas más. Por su parte, se mantienen como siempre y sin interrupciones las camas de hospitalización domiciliaria de Tudela y Estella-Lizarra.

Desde el Servicio Navarro de Salud se subraya que este plan estival es un dispositivo dinámico. La gestión de los recursos se monitorizará de forma constante para reactivar camas o modificar turnos de manera inmediata ante cualquier contingencia o repunte imprevisto de la demanda que pueda surgir durante el verano, ha expuesto.