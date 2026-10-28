La sociedad de inversión CENIT Navarra adquiere el 1% de Azkoyen

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de inversión CENIT Navarra, compuesta por Fundación Caja Navarra, Caja Rural de Navarra e INI, ha alcanzado una participación del 1% en Grupo Azkoyen.

De acuerdo con las obligaciones y procedimientos previstos por la normativa aplicable al mercado de valores, la operación ya ha sido comunicada oficialmente.

CENIT nace de "la voluntad compartida del INI, Fundación Caja Navarra y Caja Rural de Navarra de disponer de un instrumento de inversión estable, profesional y con vocación de largo plazo para participar en proyectos empresariales relevantes para Navarra".

Su finalidad, según han informado desde CENIT en un comunicado, es "contribuir al fortalecimiento del tejido económico e industrial de la Comunidad foral, favoreciendo la competitividad, el arraigo empresarial y la generación de nuevas oportunidades de crecimiento".

La inversión inicial realizada en Grupo Azkoyen "responde a la relevancia estratégica que la compañía tiene para Navarra por su contribución al empleo, la actividad industrial, la innovación y la competitividad económica".

Azkoyen cuenta con "una sólida trayectoria empresarial y una destacada presencia internacional, manteniendo en Navarra una parte relevante de sus capacidades industriales, tecnológicas y de innovación".