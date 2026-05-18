Los socios del Gobierno de Navarra, reunidos tras la crisis abierta a raíz de las discrepancias en educación

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) se encuentran reunidos la tarde de este lunes en el Parlamento foral para encauzar la crisis abierta a raíz de sus discrepancias respecto al cierre de aulas concertadas, que supuso la aprobación de la ley de UPN para evitar el cierre de unidades en una votación en la que Geroa Bai se abstuvo, mientras que PSN y Contigo-Zurekin votaron en contra.

La reunión, que ha comenzado pasadas las 16.30 horas, está encabezada por la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, que ha acudido acompañada por el vicepresidente primero del Ejecutivo, Javier Remírez; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti; la portavoz parlamentaria, Ainhoa Unzu; y la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso.

Por parte de Geroa Bai han acudido el presidente del Legislativo y del PNV de Navarra, Unai Hualde; la vicepresidenta segunda del Gobierno foral, Ana Ollo; la senadora Uxue Barkos, y el portavoz en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona.

En cuanto a Contigo-Zurekin, la coalición está representada por la vicepresidenta tercera del Gobierno foral, Begoña Alfaro; el portavoz en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán; el concejal en Pamplona, Txema Mauleón; el concejal en Tudela Eneko Larrarte; y la representante de la dirección de Podemos Fátima Andreo.

Este mismo lunes por la mañana, tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, los socios de Gobierno han coincidido en señalar que acudían a la reunión con el interés de reafirmar el acuerdo programático.

Así, la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha explicado que irían al encuentro con "el compromiso adquirido con el acuerdo de Gobierno firmado esta legislatura" y "con el ánimo de hacer una reflexión compartida de cómo y por qué hemos llegado a este punto, cuál es la situación en que nos estamos encontrando actualmente y cómo vamos a encarar los próximos pasos".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha manifestado que irían a la reunión con "el mensaje claro de nuestro compromiso con los gobiernos progresistas y plurales, con los acuerdos programáticos y presupuestarios alcanzados con las fuerzas progresistas", pero "también recordando que no se debería haber llegado a la situación extrema a la que se nos abocó el jueves por una decisión sin consenso".

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha exigido a los socios de Gobierno "honestidad" porque "los acuerdos firmados y los acuerdos verbales alcanzados son acuerdos que hay que cumplir". "Somos el único grupo parlamentario de los tres que constituyen el Gobierno de Navarra que ni una sola ocasión durante esta legislatura ha incumplido el acuerdo programático", ha dicho.