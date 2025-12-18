Los socios sacan adelante los Presupuestos de Navarra para 2026 con el rechazo de UPN, PPN y Vox

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2026, materializando así el acuerdo alcanzado un año más entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para aprobar las cuentas.

En la votación, UPN, PPN y Vox han votado en contra de los Presupuestos, aprovechando además el debate para echar en cara al Gobierno de Navarra las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción que implica al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán.

PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado a favor de los Presupuestos, mientras que EH Bildu se ha abstenido, como hace habitualmente para facilitar la aprobación de las cuentas. Son los séptimos Presupuestos del Gobierno de María Chivite, que ha aprobado cada ejercicio las cuentas desde que llegó al Ejecutivo.

Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.471 millones de euros, lo que supone un 4,8% más que el ejercicio anterior, alcanzado la cifra más alta de la historia de Navarra.

En las últimas semanas, el Legislativo ha debatido en comisión las enmiendas parciales presentadas por los grupos. Sólo han sido incluidas modificaciones propuestas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que todas las de UPN y PPN han sido rechazadas (Vox no presentó ninguna enmienda).

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que los últimos gobiernos de Navarra se han autodenominado "progresistas, aunque sus políticas no hacen progresar a Navarra, sólo progresan ustedes mismos, es cierto que unos más que otros y alguno o alguna puede terminar progresando hasta Soto del Real, lo iremos viendo". De hecho, Esparza ha afirmado que "si tuvieran sólo un poquito de vergüenza, estos serían los últimos Presupuestos de la legislatura". "Señora Chivite, cada día está más sola, cuestionada por sus socios y rodeada por la corrupción, y aunque ayer el señor Cerdán nos recordó que mejor sólo que mal acompañado, usted sabrá", ha señalado.

Insistiendo en sus reproches a la presidenta, ha afirmado que "nadie la cree y es normal". "Nos tiene acostumbrados a escucharle decir que no sabía nada de todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué la tenemos que creer? Vive en una burbuja, creyendo que el mundo se interpreta tal y como lo viven desde su pedestal, alejados de la realidad, alejados de los pueblos, de los trabajadores", ha censurado. Según Esparza, "en estos diez años lo que han cambiado básicamente ha sido a peor". "Sus políticas se sostienen en discursos vacíos, en mantras que repiten a diario, en relatos diversos, marcados desde Ferraz, con bulos, con 'fake' y con incoherencias", ha censurado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha respondido a UPN que "mientras dicen a grito pelado que Navarra se hunde, estamos aprobando el séptimo Presupuesto consecutivo de la presidenta Chivite y ya van 11 consecutivos con UPN fuera del Gobierno". "Mientras ustedes claman continuamente una catástrofe, los organismos independientes reconocen la solvencia, la estabilidad y nuestro crecimiento", ha dicho a los regionalistas.

Además, ha criticado las acusaciones de Esparza sobre corrupción. "Viene y nos llama corruptos. Le voy a decir con absoluta firmeza que, a mucha honra, soy política, soy socialista y no soy corrupta, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Aquí trabajamos con ética y con honestidad y no vamos a permitir que se manche nuestro nombre ni el trabajo que hacemos cada día por la ciudadanía navarra", ha afirmado, para señalar que, cuando en el Partido Socialista "aparece una conducta reprochable y delictiva, se investiga, se actúa y se expulsa" al responsable.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "estos no son nuestros Presupuestos" y ha asegurado que "si tuviéramos la mayoría necesaria, las cuentas de Navarra y las medidas fiscales serían totalmente diferentes". "Sin embargo, siempre poniendo en el centro a la sociedad navarra y sus necesidades, a través de este acuerdo se dota al Gobierno de herramientas para desarrollar políticas más audaces y con mayor ambición", ha indicado. No obstante, Aznal ha advertido de que "la inercia no puede ser de ninguna manera una opción, son necesarias políticas más valientes y transformadoras".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha afirmado que el acuerdo para aprobar los Presupuestos es "una herramienta fundamental para la estabilidad política de nuestra Comunidad, siendo Geroa Bai garante y piedra angular de ello desde el año 2015". Además, ha destacado que las cuentas permiten abordar "los retos que tenemos por delante en cuestiones como la salud, la industria, el desarrollo rural o el euskera". "Tenemos un acuerdo sólido en materia presupuestaria y fiscal, un acuerdo a cuatro que viene a dar estabilidad económica y política a Navarra", ha afirmado, insistiendo en la "estabilidad" en la Comunidad, algo que "no es lo habitual" en el ámbito estatal ni en el europeo.

Por parte del PPN, Javier García ha afirmado que "las ocupaciones y esfuerzos del Gobierno están dirigidos a intentar salir con vida de una trama de corrupción sin precedentes". "Los socialistas están situando a Navarra en el epicentro de la corrupción sanchista, una corrupción económica, política, moral y ética, que se ha exportado desde Navarra al resto de España", ha indicado, para criticar además que se voten los Presupuestos con "el beneplácito de los socios del Gobierno, que se sienten muy cómodos en el calor del Palacio, que es mucho más agradable que tener valentía". Según García, el Partido Socialista "únicamente se está dedicando a llenar sus bolsillos de los impuestos que pagan los ciudadanos" y ha afirmado que Chivite "será recordada por ser la presidenta que ha permitido casos de corrupción dentro de su Gobierno".

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha defendido que los Presupuestos pactados son "buenos para Navarra" aunque ha reconocido que también tienen "déficit" y ha pedido "mirar a la gente" para atender sus necesidades. "O logramos que los representantes públicos seamos capaces de dar respuesta a los sufrimientos y a las realidades que tiene la gente o perderemos", ha dicho, para advertir del auge de la ultraderecha en el contexto internacional. "Éstos son unos buenos Presupuestos de gestión, les servirán a los consejeros para profundizar en las políticas públicas que están llevando adelante y contribuirán al desarrollo social de esta Comunidad, pero no son los Presupuestos que necesitamos para dar un salto cualitativo real de cara a cambiar ya no el presente, que también, sino la esperanza de futuro de toda esa sociedad que tenemos reclamándonos soluciones", ha afirmado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha asegurado que "este Gobierno se está hundiendo, está zombi, porque la corrupción le ahoga, pero no solamente la corrupción, es que están dejando a Navarra en un auténtico erial". Jiménez ha indicado que los socios "estarán muy orgullosos de que el Presupuesto asciende nada menos que a 6.741 millones", pero ha resaltado que es un dinero que sale "del esfuerzo y del sacrificio de los navarros". "Este Presupuesto es un instrumento de saqueo, corrupción y traición, porque es un blanqueo de este robo ideológico", ha señalado.