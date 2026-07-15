Estos son los grados con la nota de corte más alta de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Archivo - Universidad Pública de Navarra (UPNA). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medicina es el grado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) que presenta la nota de corte más alta, con un 12,90 sobre 14, tras la publicación es miércoles, 15 de julio, de la primera lista de alumnado admitido en estudios de grado para el próximo curso 2026-2027.

Le siguen dos dobles grados, el de Ciencia de Datos y Biotecnología, con 12,28, y el de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y en Ingeniería Biomédica, con 12,21. En total, catorce titulaciones (cinco grados y nueve dobles grados) superan los 11 puntos, según ha explicado la UPNA en una nota.

A las tres titulaciones con las notas de corte más altas, les siguen otras once que superan los once puntos. Se trata del doble grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas (11,99), Programa Internacional del doble grado en Maestro en Educación Infantil y en Maestro en Educación Primaria (11,87), Ingeniería Biomédica (11,84), Enfermería (11,80), doble grado en Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (11,66), Biotecnología (11,61), doble grado en Maestro en Educación Infantil y en Maestro en Educación Primaria (11,56), Programa Internacional del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (11,53), doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (11,52), Psicología (11,29) y Programa Internacional del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Economía (11,16).

La lista completa de las notas de corte de las titulaciones de grado de la UPNA está disponible para su consulta en el sitio web de la institución académica.

FECHAS DE MATRÍCULA

Una vez publicada la primera lista de admisión de estudiantes, estas personas deberán formalizar la matrícula los días 16, 17 y 20 de julio (según la titulación de la que se trate) a través del sitio web de la Universidad, donde se detallan todos los pasos para realizar el proceso correctamente, excepto en el grado en Medicina, para el que es necesario realizar la matrícula de manera presencial.