Sordo (CCOO) dice que los datos de la EPA "avalan" la subida del SMI, los salarios y la reforma laboral

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) "avalan" las reivindicaciones de los sindicatos en cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la subida salarial a través de los convenios o la reducción de la temporalidad en la empresa privada a través de la reforma laboral.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Pamplona en una asamblea de delegados de empresas navarras, Sordo ha considerado que son "unos datos muy importantes y muy relevantes, cuantitativa y cualitativamente", tanto a nivel interanual como trimestral. "Los datos dicen que la evolución del empleo en España es buena, que estamos en máximos históricos de cotizantes a la Seguridad Social y que la tasa de paro se ha reducido", ha destacado el sindicalista quien, no obstante, ha defendido que "ya no caben mensajes tibios" y "España tiene que aspirar al pleno empleo en los siguientes años".

En especial, Sordo ha afirmado que las cifras de la EPA son "muy interesantes porque avalan algunas de las reivindicaciones históricas que veníamos haciendo desde los sindicatos y que normalmente, desde el pensamiento dominante económico, eran radicalmente cuestionadas".

Así, ha resaltado que "estamos en récord de cotizantes a la Seguridad Social cuando nuestro país ha subido el SMI un 54%; cuando, a través de la reforma laboral, hemos reducido la temporalidad en el sector privado hasta el 13%, y cuando la subida de los salarios pactados en convenio colectivo en el año 2023 es de una media del 4,53%". "Pero es que los datos de evolución media de los salarios nos dicen que el incremento medio de los salarios en el año 2023 va a ser superior al 5%", ha subrayado.

"Es decir, reducir a la mitad la temporalidad, incrementar el SMI e incrementar los salarios comunes, ha sido compatible con una mejora muy importante de los niveles de empleo en nuestro país", ha resumido.

En este sentido, ha asegurado que "lo que está sosteniendo ahora mismo la economía española es la demanda interna, el consumo final de las familias, que está directamente ligado al incremento de los salarios, al incremento del empleo y al incremento de la cuantía de las pensiones, porque se ha revalorizado con la inflación, tanto este año como el anterior".

"Esa mejora de la demanda interna y del consumo final de las familias está compensando la ralentización del sector exterior, porque en el marco de la Unión Europea estamos en una situación de muchísima incertidumbre, y viene a avalar las posiciones de quienes decíamos que subir los salarios y mejorar la contratación no sólo era una cuestión de justicia social, sino que era también una cuestión que iba a mejorar la eficacia económica, el crecimiento económico y la generación de empleo", ha destacado.

Así pues, Unai Sordo ha puesto en valor los datos "muy relevantes" de la EPA, "en primer lugar para las personas que antes no tenían un empleo y ahora lo tienen", pero también "para demostrar que las propuestas que los sindicatos llevábamos poniendo encima de la mesa desde hace años, yo me atrevería a decir que desde hace décadas, no sólo eran más justas, sino que también eran más eficaces".