Sordo (CCOO) llama a las administraciones a "presionar" a las empresas que deslocalizan para que lo "reconsideren"

PAMPLONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha llamado a las administraciones públicas a "presionar" a las empresas que "buscan incrementar sus beneficios trasladando la producción a otras partes de Europa o del mundo" para que "reconsideren sus actuaciones".

Sordo, que ha presentado este sábado en Pamplona su libro 'Cuentos de oficio' en un acto organizado en Pamplona por Izquierda Unida de Navarra, se ha reunido con representantes de algunos de los comités de empresas en Navarra que recientemente han anunciado el cierre de sus plantas y que este domingo se manifestarán en favor de la industria de la Comunidad foral.

En declaraciones a Europa Press, Sordo ha indicado que ve "con preocupación" la situación de la industria. "Aunque no hay un declive generalizado, ni mucho menos, de la industria en Navarra ni en España, donde la inversión extranjera de hecho está aumentando, no es menos cierto que hay situaciones muy dramáticas como son estas decisiones de cierre de algunas empresas que buscan incrementar sus beneficios trasladando la producción a otras partes de Europa o del mundo", ha indicado.

El dirigente de CCOO ha mostrado su apoyo a la movilización de este domingo y ha instado a "todas las administraciones a que trabajen en la misma línea de presionar a las empresas para que reconsideren sus actuaciones y tratar de que la estructura de costes de estas empresas les permita mantener la actividad en estos territorios" sin que "suponga un deterioro de los salarios".

En este sentido, ha indicado que el precio energético "es un gran factor que va a atraer inversión en el medio plazo a nuestro país, pero hay que tratar por todos los medios de evitar estos episodios de deslocalización".

Preguntado por las medidas que se deberían impulsar, Sordo ha admitido que "no es fácil a priori situarlo porque no hay una demanda concreta de las empresas, es decir, no es una cuestión de una fiscalidad desproporcionada". "Muchas veces son decisiones que han ido tomando a lo largo del tiempo las empresas que no han invertido, que no han actualizado los sistemas de trabajo y han ido deteriorando ellas mismas las plantas que tienen aquí", ha explicado.

Así, ha insistido en la necesidad de "presionarles desde las administraciones públicas", a la vez que ha incidido en la necesidad de "darle una vuelta a la legislación" en España. "Hay otros países como Francia donde cuando las empresas toman una decisión de reducir inversión o incluso de cerrar tienen que poner encima de la mesa planes sociales alternativos e invertir en otras actividades", ha apuntado.

En opinión de Unai Sordo, "vivimos en un país donde las multinacionales hacen y deshacen a su antojo porque tampoco hay una legislación que les obligue a actuar de otra manera".