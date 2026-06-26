Sos Navarra pide a la población que no se acerque al incendio de Ezcabarte ya que entorpece las labores de extinción

Un helicóptero trata de apagar un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sos Navarra ha pedido a la población que no se acerque a la zona del incendio que se declaró este jueves por la tarde en Ezcabarte, ya que entorpece los movimientos y circulación del dispositivo de extinción.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, dirige este viernes por la mañana en la sede de Sos Navarra la reunión del Comité Asesor de Emergencias (CAE) para analizar la evolución del incendio forestal.

A las 18.45 horas del jueves se activó la situación operativa 2 del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales INFONA de la Comunidad Foral de Navarra. Dicho nivel permite solicitar medios del Estado.

El aviso por el fuego se dio a las 17.42 horas. El incendio se originó en un campo situado en la falda del monte San Cristóbal, cerca del punto kilométrico 2,4 de la carretera NA-4210, en el término de Makirriain, y se propagó a una zona de pinar.

Inicialmente, fueron movilizados efectivos de los parques de bomberos de Cordovilla, Trinitarios, Estella, Lodosa, Sangüesa y Tudela, así como brigada helitransportada, además de dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.

A ellos se sumó también la Guardia Civil y un tercer helicóptero del Gobierno de Navarra así como un Bulldozer y tractoristas de la zona.

Se ha establecido Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Unzu.