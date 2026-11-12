Las startups Sowify Global Solutions, El Deseo Artesano y KoAir, ganadoras del programa 'Impulso Emprendedor'

Mentores y ganadores del programa Impulso emprendedor. - JOSE LUIS LARRION - GOBIERNO DE NAVARRA
PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Sowify Global Solutions, El Deseo Artesano y KoAir son las startups que han recibido este jueves, respectivamente, los premios de 34.000, 20.000 y 10.000 euros del programa 'Impulso Emprendedor', promovido por el Departamento de Industria y de Transformación Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra y gestionado por la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).
La entrega de estos premios ha tenido lugar en la sede de CEIN, de Noáin, durante el 'Demo day', que ha contado con la participación de Garbiñe Basterra, directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento. Basterra ha recalcado en su intervención que estos premios "son un motivo de celebración, porque demuestran el talento y la capacidad de las startups navarras, detrás de cada una de las cuales hay personas que arriesgan y trabajan cada día para hacer realidad una visión".
La directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz, ha subrayado por su parte que 'Impulso Emprendedor' ha recibido, en sus 14 años de andadura, casi 1.500 candidaturas y ha apoyado a un total de 107 proyectos y startups.
Caja Rural de Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, Grupo Enhol, Salinas de Navarra, MTorres, Viscofán y Zabala Innovation Consulting son las compañías que colaboran con el programa como mentoras y aportan, además de la dotación económica de los premios, su conocimiento y experiencia. Las compañías colaboradoras durante todos estos años han aportado 888.000 euros en dotaciones económicas, explican desde el Ejecutivo foral.
'Impulso Emprendedor', que proporciona a startups innovadoras y con potencial de crecimiento un proceso de aceleración comercial especializado, asesoramiento individual y mentorías, ha contado en esta decimocuarta edición con seis startups participantes.
Las startups participantes han expuesto durante la mañana su evolución en el programa y el cumplimiento de hitos ante el jurado, integrado por las empresas mentoras y que determinado, tras valorar sus avances, las tres ganadoras.
LAS GANADORAS
El primer premio, dotado con 34.000 euros, ha sido para Sowify Global Solutions, plataforma de inteligencia artificial para agricultura que "ayuda a producir mejor, gastar menos y decidir con más precisión".
El premio de 20.000 euros ha sido para El Deseo Artesano, una startups cuya actividad se centra en la producción de masas de pizza frescas y pizzas artesanas envasadas al vacío.
Por su parte, el tercer premio, valorado en 10.000 euros, ha sido para KoAir. Se trata de un simulador de comunicaciones aeronáuticas con inteligencia artificial diseñado para que pilotos y estudiantes de aviación practiquen fraseología con confianza, desde donde quieran y sin depender de un/a instructor/a.
La startups ganadoras tendrán, además, a su disposición una instalación gratuita en el Vivero de Innovación de CEIN durante seis meses, así como el acceso a un préstamo participativo de hasta 100.000 euros por parte de la sociedad pública Sodena.
También han participado en esta edición de Impulso Emprendedor las startups Homvers (sistemas robotizados para muebles inteligentes), Koiote (ayuda a empresas industriales a mejorar su productividad y eficiencia mediante soluciones digitales adaptadas a sus procesos) y Mirror Health (inteligencia artificial e ingeniería de datos dirigidos principalmente a ensayos clínicos del sector salud).