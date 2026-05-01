Steilas, CNT, CGT, Solidari y ESK defienden en el Primero de Mayo "los derechos de la clase trabajadora"

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, CNT, CGT, Solidari y ESK se han movilizado en este Primero de Mayo en Pamplona "en defensa de los derechos de la clase trabajadora" y en protesta por la situación sociopolítica actual.

Bajo el lema 'Frente al capitalismo, guerra y el miedo. Elkarlaguntza eta Klase Elkartasuna', han protagonizado una manifestación, que ha comenzado a las 12 horas en la Plaza de Recoletas para finalizar en la plaza San Francisco.

Según han indicado, "el Primero de Mayo es un día marcado en la memoria colectiva de la clase trabajadora por la revuelta de Haymarket; una vez más, el recuerdo de las luchas del pasado nos ayuda a afrontar los retos del presente". "Un presente marcado por las deslocalizaciones, por los cierres de grandes empresas como BSH o Nano Automotive, y que se agrava en este momento con las guerras y conflictos en diversas partes del globo provocados por los intereses económicos de las elites", han expuesto.

Han criticado que "hemos de padecer la degradación constante de los servicios públicos a la par que se invierten cifras obscenas en obras faraónicas como las del TAV: 15 millones de euros el kilómetro de vía y 170.000 de mantenimiento anual por cada uno de ellos".

Estos sindicatos han subrayado que "la precariedad laboral, la inestabilidad y el miedo se traducen en un aumento constante de los riesgos laborales y psicosociales, y éstos, en un aumento de los accidentes, las enfermedades y las muertes en el trabajo". "35 trabajadores y trabajadoras fueron asesinadas el año pasado en Nafarroa, una de las tasas más altas de todo el Estado", han censurado.

Según han reivindicado, "el sindicalismo de clase debe enfrentarse sin ambigüedad al fascismo, la represión y el autoritarismo". "A nivel internacional, asistimos a una escalada bélica: Palestina, Kurdistán, Venezuela, Líbano, Irán, Cuba, Ucrania...; tras estos conflictos se esconden los intereses económicos de la clase dominante, el imperialismo y el agotamiento de recursos generado por la sobre-explotación del planeta", han expuesto, para añadir que "es el proletariado, de nuevo, la principal víctima de sus masacres".