El 'subnopop' "absurdo e irreverente" de Ojete Calor llega este sábado a la Plaza del Castillo

Archivo - Ojete Calor actúa durante el festival Horteralia en el recinto ferial de la Feria de Madrid, IFEMA, a 18 de marzo de 2023, en Madrid (España) - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Ojete Calor va ser este sábado el protagonista del escenario de la Plaza del Castillo. El grupo, "máximo exponente del 'subnopop'", llega al escenario pamplonés dentro de su gira titulada 'Puede que sea nuestra última gira o puede que se trate de un truco para vender más entradas World Tour 2026'.

A partir de las 23.30 horas, el dúo formado por los cómicos Carlos Areces y Aníbal Gómez repasará su repertorio, compuesto por canciones como 'Mocatriz', 'Viejoven', 'Agapimú' o 'Tonta gilipó', "entre muchas otras que ya se han convertido en himnos para su nutrido grupo de incondicionales".

Ojete Calor se formó en el año en 2005 con el propósito de hacer una crítica humorística hacia ciertas corrientes de la música pop. Desde entonces, el grupo se ha caracterizado por "crear un estilo propio que combina una base de música electrónica, letras cargadas de humor absurdo, sátira social e ironía, con una estética trasnochada".

Ellos mismos lo han acuñado y popularizado con el término 'subnopop' del que son, además, "los grandes referentes". A través de sus composiciones, satirizan tanto géneros musicales como tendencias sociales, "convirtiendo el humor en el elemento central de su propuesta artística".

Incluso su nombre, que surgió "de forma casual y absurda", y con el que pretendían "unir dos palabras sin ningún nexo, pero que sonaran provocativas", anticipa el tono que define su proyecto artístico.

Ojete Calor se ha ido consolidando en la escena musical gracias a temas como 'Viejoven', 'Tonta Gilipó' o 'Mocatriz'. Con algunos de ellos han conseguido, incluso, "bautizar realidades y situaciones con términos que se han acabado introduciendo en el vocabulario popular y en el lenguaje coloquial".

Ojete Calor destaca especialmente en sus directos. El dúo "ofrece auténticos shows que se caracterizan por su gran carga de humor, su energía y una constante interacción con el público, al que convierten en una parte más del espectáculo". Gracias a esta propuesta, "han trascendido el ámbito estrictamente musical para convertirse en todo un fenómeno con un universo propio".