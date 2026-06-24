Subvención de 3,9 millones de euros para la construcción de 72 viviendas protegidas de alquiler en Berrioplano

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles la concesión de dos subvenciones a la empresa Adania Residencial S.L. por un valor total de 3,9 millones para la construcción de 72 viviendas protección oficial en régimen de alquiler en Berrioplano.

Según ha explicado el Ejecutivo foral, la primera subvención, por valor de 2.698.921,19 euros, servirá para impulsar la promoción de 48 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler en la nueva zona de Etxebakar, ubicada junto a Artiberri y frente a Nuevo Artica, con una duración del régimen de proyección de 30 años. La promoción tiene una superficie total de 3.849,9 metros cuadrados útiles, con un precio máximo de venta de 7.711.203,40 euros, sin anejos. Estimando la fecha de la calificación definitiva, procede que la subvención por promoción en arrendamiento se abone a razón de 1.349.460,60 euros en 2026 y 1.349.460,59 euros en 2028.

La segunda subvención autorizada este miércoles asciende a 1.230.655,91 euros, esta vez para la promoción de 24 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler joven en la misma zona de Berrioplano, con una duración de 30 años. Estas viviendas suman una superficie total de 1.755,48 metros cuadrados útiles, con un precio máximo de venta de las viviendas de 3.516.159,73 euros, sin anejos. Estimando la fecha de la calificación definitiva, procede que se abone 615.327,95 euros de la subvención en 2026 y 615.327,96 euros en 2028.

Estas subvenciones responden a lo establecido en la ley foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos en materia de vivienda y se regulan las subvenciones a promotores de VPO calificadas en régimen de arrendamiento sin opción de compra y apartamentos protegidos en alquiler destinados a personas mayores de 60 años o con discapacidad. Esta ley establece un porcentaje de subvención del 35% del precio de venta máximo de las viviendas, sin anejos, incluidas en la correspondiente calificación, si el promotor solicita que la duración del régimen de protección de las viviendas protegidas aplicable sea de 30 años.

El Gobierno de Navarra ha destacado que el impulso de viviendas protegidas tanto de compra como de alquiler responde a las políticas de choque que está impulsando para "dar respuesta al problema de falta de vivienda a precios asequibles en el territorio", que le ha llevado a iniciar 304 viviendas en los tres primeros meses del año, frente a las 88 del mismo periodo de 2025.