Controlado el incendio de vegetación en Gulina

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación en una zona de cereal cosechado declarado esta tarde en Gulina (Iza) ha quedado controlado a las 17.45 horas, según han informado desde Sos Navarra. No hay riesgo de propagación.

El aviso del fuego ha tenido lugar a las 15.48 horas. El incendio ha sido perimetrado con la colaboración de tractoristas de la zona y permanecen en el lugar brigadas del bomberos en labores de remate y refresco.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Cordovilla, BHIF, un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.