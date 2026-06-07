Controlado un incendio de vegetación junto a la autopista AP-15 en Villafranca

PAMPLONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han intervenido en la madrugada de este domingo con motivo de un incendio de restos vegetales acumulados que se ha originado a la altura del punto kilométrico 22 de la AP-15, en el término municipal de Peralta. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 1.51 horas del domingo y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos del parque de Peralta y la Policía Foral.

El incendio ya se ha dado por controlado y efectivos del Servicio de Bomberos continúan en el lugar realizando labores de refresco.