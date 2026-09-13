Dos heridos, uno de ellos de gravedad, tras una colisión entre dos motocicletas en Jaurrieta

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas la tarde de este domingo tras una colisión entre dos motocicletas en el punto kilométrico 30 de la carretera NA-140, en el municipio de Jaurrieta.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12.39 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Navascués, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Ezcároz y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a los dos motoristas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de un varón de 26 años, que ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado con un traumatismo craneoencefálico (TCE) grave, y un varón de 70 años con traumatismo en extremidad superior de pronóstico reservado, trasladado por una ambulancia de soporte vital básico.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica e instruyen las diligencias del siniestro.